¿Ya revisaste? El Hoy No Circula sigue activo este martes 23 de septiembre en toda la CDMX

Este martes 23 de septiembre aplicará el Hoy No Circula en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, por lo que miles de conductores deben tomar en cuenta las normas establecidas.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el Hoy No Circula aplicará con normalidad durante todo el año, considerando que descansa los domingos de todas las semanas.

Hoy No Circula del 23 de septiembre

Es así que el reglamento del Hoy No Circula esteble que todos los martes, los autos que tengan las siguientes características deben quedarse en casa:



Engomado Rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

Recordando que el programa comienza a aplicar desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 pm, por lo que será muy difícil evitar a las autoridades y lo mejor será cumplir al pie de la letra con las indicaciones.

La costosa multa por no respetar el Hoy No Circula

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX, las personas que no respeten el programa del Hoy No Circula podrían recibir una multa que va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente. Esto quiere decir que la multa se convertirá en una dolorosa cantidad de 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por los automovilistas

Autoridades que te pueden multar por el Hoy No Circula

Cabe destacar que las autoridades correspondientes que pueden sancionar a los conductores por el Hoy No Circula son los policías de tránsito y las patrullas de la Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema ).

En caso de que otros policías sean los encargados de detener a un conductor, tendrán la obligación de solicitar la ayuda de los policías de tránsito para multar, ya que ellos no tienen la facultad.

