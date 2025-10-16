Metrobús CDMX será nocturno y estas rutas estarán disponibles hasta la madrugada

Con el objetivo de apoyar en la movilidad de miles de usuarios del transporte, sobre todos aquellos que cubren el turno de la noche, algunas líneas del Metrobús CDMX operarán en un horario nocturno durante ciertos días.

Miles de personas trabajan por las noches o salen muy tarde de sus oficinas, lo que provoca dificultades en su movilidad y que sean más propensos a delitos.

Miles de personas trabajan por las noches o salen muy tarde de sus oficinas, lo que provoca dificultades en su movilidad y que sean más propensos a delitos.

¿Cómo operará el Metrobús CDMX nocturno?

Recientemente el Metrobús informó que a partir del 17 de octubre, la Línea 2 se sumaría a la lista de rutas que operarán durante la madrugada para adecuarse a las necesidades de los usuarios.

En vez de que el servicio concluya a las 00:00 ahora terminará a la 1:00 de la madrugada los días viernes y sábado. Las unidades pasarán cada 10 minutos y las últimas salidas serán de Tacubaya y Tepalcates.

¿Qué líneas ya operan en horario nocturno?

Los usuarios que también serán beneficiados con esta nueva modalidad son aquellos que transitan por Avenida Insurgentes, es decir, aquellos que usan la Línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero e Indios Verdes Insurgentes.

La extensión de horario comenzó el 12 de septiembre y aplicará para los días viernes y sábados. De las 4:30 a las 00:00 habrá servicio normal, después las unidades tendrá un intervalo de 10 minutos. Las últimas salidas serán a la 1:00 de la madrugada en dirección a El Caminero e Indios Verdes.

