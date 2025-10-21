Tras cierre parcial, reabren estación Copilco de la Línea 3 del Metro CDMX

Durante la tarde de este martes 21 de octubre el director del Metro de la Ciudad de México (CDMX), Adrián Rubalcava, informó que la estación Copilco de la Línea 3 cerró sus puertas hasta nuevo aviso derivado de una importante movilización que se registra en las inmediaciones del andén.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que Rubalva señaló que las y los usuarios pueden usar como alternativa las estaciones de Ciudad Universitaria y Miguel Ángel de Quevedo, esto hasta que se normalice el avance en la estación ya referida.

Aviso Importante Línea 3

Al momento la estación Copilco de la Línea 3 del @MetroCDMX permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Se recomienda a las personas usuarias utilizar como alternativas las estaciones Universidad y Miguel Ángel de Quevedo.

Agradecemos su comprensión. — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 21, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasó en la estación Copilco del Metro CDMX?

De acuerdo con información que han ido dando a conocer las y los usuarios del Metro CDMX, la estación Copilco de la Línea 3 fue cerrada debido a que a las afueras se encuentra una manifestación de estudiantes.

Se dio a conocer que la afectación se encuentra sobre Eje 10 Sur y Cerro del Agua, esto dentro de la colonia Copilco de la alcaldía Coyoacán. Se señala que las movilizaciones son por parte de alumnos de la Facultad de Arquitectura, los cuales están exigiendo programas de salud mental en su plantel.

¿Cómo está el avance en el resto de la Línea 3 del Metro CDMX?

De acuerdo con lo señalado por las mismas autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX , el resto de la Línea 3 se encuentra dando servicio con normalidad, por lo cual el avance en toda la red es continua y se presenta sin retrasos.

A pesar de ello, se informó que el arribo de convoyes está ocurriendo cada seis minutos entre estaciones, por lo cual se deberá tomar en cuenta al momento de intentar hacer el arribo a cada una de las estaciones de la Línea 3 del Metro capitalino.

Incendio en alcaldía Tlalpan moviliza cuerpos de emergencia en la colonia El Mirador [VIDEO] El incendio se registró el 17 de octubre en una casa habitación ubicada sobre la avenida El Mirador en su esquina con Volcán Bromo; así se vivió la emergencia.

Reabren estación Copilco de la Línea 3

Tras varios minutos cerrada, las autoridades del Metro de la Ciudad de México dieron a conocer que la estación Copilco fue reabierta para todas y todos los usuarios.

Es por ello que al momento, toda la Línea 3 del Metro CDMX se encuentra avanzando con normalidad y sin contratiempos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.