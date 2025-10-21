¿Eres uno de ellos? Los capitalinos que se registran a los Vales Mercomuna con una sola llamada

¿Te interesa formar parte del programa Vales Mercomuna ? Entonces, te conviene seguir leyendo, porque en adnNoticias te vamos a revelar quiénes son los únicos capitalinos que podrán hacer su registro con solo una llamada telefónica a partir del mes de octubre.

Aunque el resto de los interesados deberán esperar a que los brigadistas de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) acudan a su domicilio, existe un grupo de ciudadanos que podrán registrarse únicamente llamando a Locatel . Te contamos de quiénes se trata.

¿Dónde puedo inscribirme para los vales de Mercomuna?

El programa Mercomuna es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México que tiene como principal objetivo apoyar a familias mexicanas para que puedan adquirir sin problema los alimentos de la canasta básica. Sin embargo, este programa social también está pensado para apoyar a los pequeños comercios nacionales como las famosas tienditas de la esquina .

De acuerdo con las Reglas de Operación de este programa del gobierno capitalino, el registro para ser beneficiario de los Vales Mercomuna se realizará a partir del mes de octubre de 2025 a través de la modalidad Casa x Casa. Sin embargo, habrá un grupo de ciudadanos que sí podrán hacer su registro únicamente realizando una llamada a Locatel.

¿Cómo funciona el registro Casa x Casa de los Vales Mercomuna?

Si estás interesado en formar parte del programa Mercomuna en la CDMX, solo tienes que esperar la visita del personal acreditado de la Secret aría de Atención y Participación Ciudadana, sin intermediarios.

Cuando recibas la visita deberás de tener a la mano tu documentación: Comprobante de domicilio de la CDMX, INE y tener entre 19 y 56 años de edad.

¿Quiénes se pueden registrar a los Vales Mercomuna llamando a Locatel?

Los locatarios y dueños de tienditas, puestos en mercados o pequeños negocios pueden afiliarse al programa Vales Mercomuna, a través de una llamada a Locatel, donde se les indicará el proceso a seguir y los requisitos.

Al ser aprobados, esos pequeños negocios de la CDMX estarán autorizados para recibir los vales de sus clientes. De esta manera, el programa Mercomuna cumple con su objetivo de fortalecer el comercio local.