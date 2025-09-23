inklusion.png Sitio accesible
Avance lento y trenes detenidos en 5 líneas del Metro CDMX este martes 23 de septiembre

Las estaciones de la Línea A están saturadas debido al avance lento del transporte; usuarios aseguran que los trenes “están haciendo base”, pese a que no está lloviendo.

Metro CDMX 23 de septiembre: Avance en las líneas A, 2, B y 9
@Alejand52133802/X
Actualizado el 23 septiembre 2025 07:49hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El Metro CDMX es uno de los medios de transporte más ocupados diariamente por habitantes de la capital para llegar a sus destinos y este martes 23 de septiembre al menos cuatro líneas reportan reportan avance lento o incluso trenes detenidos, lo que ha provocado que algunas estaciones estén saturadas.

De acuerdo con las denuncias de los usuarios, las líneas que están más saturadas son la A, de Pantitlán a La Paz; B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca; la 2, de Cuatro Caminos a Tasqueña; la 9, de Pantitlán a Tacubaya y la 12, de Mixcoac a Tláhuac.

¿Está abierta la estación Zócalo?

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, se encuentra cerrada hasta nuevo aviso, informaron las autoridades del Metro CDMX. Los usuarios pueden usar como alternativas Pino Suárez y Allende, además de San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes.

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?

Los usuarios que se encuentran en la Línea B del Metro señalan que los trenes “están haciendo base” en las estaciones, por lo que llaman a las autoridades a agilizar el paso para evitar aglomeraciones. Las estaciones que reportan saturación de personas son Ciudad Azteca, Villa de Aragón, Bosque de Aragón, Oceanía, San Lázaro, Guerrero y Buenavista.

¿Cuál es el avance de la Línea A del Metro CDMX?

La Línea A del Metro CDMX, que va de La Paz a Pantitlán, está saturada y en las terminales completamente colapsada, según los usuarios que no dudaron en compartir fotografías de lo lleno que está la ruta, pese a que este martes no está lloviendo. Las estaciones más afectadas son:

  • Pantitlán
  • San Juan de Letrán
  • Guelatao
  • Peñón de los Baños

