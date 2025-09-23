Avance lento y trenes detenidos en 5 líneas del Metro CDMX este martes 23 de septiembre

El Metro CDMX es uno de los medios de transporte más ocupados diariamente por habitantes de la capital para llegar a sus destinos y este martes 23 de septiembre al menos cuatro líneas reportan reportan avance lento o incluso trenes detenidos, lo que ha provocado que algunas estaciones estén saturadas.

De acuerdo con las denuncias de los usuarios, las líneas que están más saturadas son la A, de Pantitlán a La Paz; B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca; la 2, de Cuatro Caminos a Tasqueña; la 9, de Pantitlán a Tacubaya y la 12, de Mixcoac a Tláhuac.

¿Está abierta la estación Zócalo?

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, se encuentra cerrada hasta nuevo aviso, informaron las autoridades del Metro CDMX. Los usuarios pueden usar como alternativas Pino Suárez y Allende, además de San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes.

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2025

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?

Los usuarios que se encuentran en la Línea B del Metro señalan que los trenes “están haciendo base” en las estaciones, por lo que llaman a las autoridades a agilizar el paso para evitar aglomeraciones. Las estaciones que reportan saturación de personas son Ciudad Azteca, Villa de Aragón, Bosque de Aragón, Oceanía, San Lázaro, Guerrero y Buenavista.

Ya nada me sorprende de tio metro, aparte de ir súper lento haciendo base en bosque de Aragón de lado de Buenavista línea B 🤬🤬, mejor apura a tus conductores o que despierten lo que pase primero, y ya no hagas base por ahora sí ya me debes 2 días de salario ¿Cuando me los das? — Isa ♡丰 (@isaadarkz_) September 23, 2025

¿Cuál es el avance de la Línea A del Metro CDMX?

La Línea A del Metro CDMX, que va de La Paz a Pantitlán, está saturada y en las terminales completamente colapsada, según los usuarios que no dudaron en compartir fotografías de lo lleno que está la ruta, pese a que este martes no está lloviendo. Las estaciones más afectadas son:

Pantitlán

San Juan de Letrán

Guelatao

Peñón de los Baños

Buen día. Al momento la Línea A no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2025

