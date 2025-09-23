Bloqueos y manifestaciones hoy, 23 de septiembre de 2025, en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas

Este martes la CDMX enfrenta una jornada complicada por bloqueos hoy 23 de septiembre de 2025, marchas y manifestaciones que afectan vialidades principales. Autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse informados, tomar rutas alternas y considerar los tiempos de traslado ante el tráfico en la capital.

¿Qué marchas y manifestaciones se esperan hoy 23 de septiembre en la CDMX?

La agenda de movilizaciones contempla 31 eventos que afectan al menos diez alcaldías de la capital. Entre ellos destacan dos marchas, 16 concentraciones y múltiples actividades culturales y deportivas.

La Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal realizará una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Edificio de Gobierno a las 8:00 horas, con un aforo estimado de 300 personas. A las 13:00, los Tlacuaches Encubiertos del Sur saldrán de la UNAM con destino aún por definir, exigiendo alto a la violencia en los planteles.

Entre las concentraciones, figuran protestas en el Zócalo, Congreso de la CDMX, Juzgados Penales y Senado, además de asambleas estudiantiles y manifestaciones feministas.

Bloqueos en la CDMX por eventos o accidentes viales

A lo largo del día, varias vialidades se verán afectadas por marchas y cierres parciales. Paseo de la Reforma tendrá cierres intermitentes por la marcha animalista y actividades del Festival del Nopal. Además, la zona de mercados como Jamaica, Sonora y La Merced presentará alta afluencia por sus aniversarios.

En Iztapalapa, la concentración del colectivo “Laboratorio 4:20” en Calzada Ermita y Año de Juárez podría generar bloqueos temporales. Asimismo, eventos masivos en el Estadio GNP Seguros y Palacio de los Deportes aumentarán la carga vehicular en la noche.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Los reclamos van desde demandas laborales y estudiantiles hasta causas sociales y de justicia. La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” exige al gobierno de Oaxaca intervenir ante agresiones en albergues.

Por su parte, colectivos feministas y de familiares de desaparecidos piden justicia en casos de acoso laboral, abuso sexual y desapariciones. Grupos cannábicos buscan avanzar en la despenalización del consumo, mientras que organizaciones indígenas denuncian la falta de espacios dignos para la venta de artesanías.

Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda tomar Circuito Interior, Eje 3 Sur, Viaducto y Periférico como opciones para evitar Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan y el Centro Histórico.

Además, se sugiere el uso del Metro y Metrobús como alternativas para reducir el impacto del tráfico en zonas como Polanco, Bellas Artes, Iztapalapa y el Monumento a la Revolución, donde habrá concentraciones y eventos religiosos.

¿Qué autos no circulan hoy?

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2, como parte del programa Hoy No Circula.