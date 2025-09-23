El mensaje del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí por lo ocurrido en el CCH Sur

La tarde del 23 de septiembre del 2025 pasará a la historia como un pasaje gris en la historia del CCH Sur, pues un alumno irrumpió al interior del plantel que pertenece a la UNAM para atacar con un arma blanca a un estudiante. Las heridas le provocaron la muerte, el agresor intentó huir y en el camino hirió también a un trabajador de la escuela. Al no poder escapar y verse rodeado saltó de un tercer piso, la caída le provocó fracturas en ambas piernas. El joven de 19 años que perpetró la agresión, fue trasladado a un hospital y se encuentra en calidad de detenido.

Mensaje del rector de la UNAM

A esto, Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó en un mensaje difundido en redes sociales su sentir ante estos lamentables hechos, denotando profunda tristeza y consternación, explicó que la máxima casa de estudios de México se une en duelo por la trágica pérdida de un estudiante en el CCH Sur, agrega que es un suceso sin precedentes y que ha conmocionado a toda la comunidad.

Este lamentable incidente, donde un miembro de la misma comunidad universitaria fue el agresor y en el que un trabajador resultó herido, obliga a una reflexión profunda sobre la seguridad y el bienestar en los campus de esta institución. El rector de la UNAM extendió su más sentido pésame a la familia del estudiante fallecido y expresó su solidaridad con el CCH Sur y con cada integrante de la universidad, enfatizando que este dolor atañe a todos. En este mensaje, el rector no solo condenó enérgicamente la violencia, sino que también delineó acciones concretas para garantizar que la UNAM siga siendo un faro de conocimiento y un espacio seguro para todos.

Lex Ashton anticipó el ataque en redes sociales

Horas antes de llevar a cabo el ataque Lex Ashton como se le encontraba en su perfil de Facebook y que fue creado a principios de septiembre, el agresor mostró el material que portaría el día en el que atacaría a su compañero.

En las imágenes se observan fotos de una sudadera negra con la palabra “BLOODBATH”, misma que llevaba el 22 de septiembre, también aparece gas pimienta, unos lentes oscuros de rally, una pañoleta de calavera, dos cuchillos tipo karambit, un arma tipo kama, un hacha y un cinturón con bolsas.

