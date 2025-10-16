¡Terroríficos! Los restaurantes temáticos de Halloween para el Día de Muertos 2025 en CDMX

En pleno marco del Día de Muertos 2025 en la Ciudad de México (CDMX), decenas de usuarios de las redes sociales se han comenzado a preguntar cuáles son algunos de los restaurantes temáticos de Halloween que estarán dando servicio en estas fechas, esto con la finalidad de poder ir armando plan con sus seres queridos.

Dentro de esta lista de restaurantes temáticos de terror destaca Zombie Diner, el cual es considerado como el primer espacio de este tipo dentro de toda la capital de la República Mexicana y en el cual se ofrecen bebidas y alimentos conocidos como “nasty food”.

¿Cuáles son los restaurantes temáticos de Halloween en la CDMX?

Si bien es cierto que dentro de la CDMX existen más de 10 restaurantes temáticos de Halloween , algunos de ellos destacan por su ambiente, alimentos, especialidades, y decoraciones dentro de los mismos espacios.

Algunos de estos restaurantes son Zombie Diner, Zombie Boneless, La Extraña Pizza y Lovecraft Café, los cuales se ubican en diferentes puntos de la Ciudad de México.

Zombie Diner

Dentro de este restaurante temático por Día de Muertos , las y los asistentes podrán encontrar promociones en alitas, boneless, hamburguesas, pizzas, burritos, así como refrescos, cervezas, shots y demás bebidas. Es importante señalar que algunas de estas especialidades están preparadas de forma “escalofriante”.

Este restaurante se ubica sobre Calzada de Tlalpan número 598 en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez.

Zombie Boneles

Siguiendo con la tendencia de los muertos vivientes, también está la opción de Zombie Boneless, restaurante temático que ofrece alitas, hamburguesas, papas a la francesa, refrescos, malteadas y una experiencia única gracias a su decoración.

Este espacio se ubica en Puerto Lobos número 15, dentro de la colonia Piloto en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX.

La Extraña Pizza

Con un estilo gótico, La Extraña Pizza destaca por su decoración con personajes como Vecna de Stranger Things, máscaras de terror, así como por sus especialidades de este platillo típico y tradicional de Italia.

Este restaurante se puede visitar en la calle Jesús María número 42 dentro de la colonia Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

Lovecraft Café

Dentro de un ambiente mucho más relajado, pero con toques de criaturas del más allá, está la opción de Lovecraft Café, el cual se caracteriza por sus postres estilo “nasty food”, así como por bebidas especiales de temporada.

