Lista de estaciones cerradas del Tren Ligero a partir de la próxima semana

Como parte de los trabajos de remodelación del transporte público en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) dieron a conocer que seis estaciones del Tren Ligero irán cerrando sus puertas de manera paulatina hasta el próximo 2026.

A través de un comunicado publicado en sus diferentes plataformas de las redes sociales, el STE señaló que entre las estaciones que dejarán de dar servicio de manera temporal están las de Periférico, Xomali y Huipulco, algunas de las más utilizadas por los usuarios de la capital.

Lista de estaciones del Tren Ligero que estarán cerradas en CDMX

El cierre de estaciones del Tren Ligero se da como parte de los trabajos realizados para aumentar la capacidad y números de viaje de cada unidad, por lo cual se iniciarán con las adecuaciones estructurales de techos. Las estaciones que entrarán en etapa de remodelación son:

Estación Huichapan

Estación Tepepan

Estación La Noria

Estación Periférico

Estación Xomali

Estación Huipulco

¿Cuándo reabrirán las estaciones del Tren Ligero?

De acuerdo con la información dada a conocer por el Servicio de Transportes Eléctricos , el cierre de estaciones se dará en el periodo del lunes 20 de octubre de 2025 hasta el jueves 2 de abril del próximo 2026.

Pese a ello, es importante mencionar que los cierres de las estaciones se irán haciendo de manera escalonada y con tiempos específicos de afectaciones.

Estación Huichapan: cierra el 20 de octubre y abre el 21 de noviembre de 2025

Estación Tepepan: cierra el 18 de noviembre y abre el 11 de diciembre de 2025

Estación La Noria: cierra el 11 de diciembre de 2025 y abre el 9 de enero de 2026

Estación Periférico: cierra el 9 de enero y abre el 7 de febrero de 2026

Estación Xomali: cierra el 7 de febrero y abre el 4 de marzo del 2026

Estación Huipulco: cierra el 4 de marzo y abre el 2 de abril de 2026

¿Qué trabajos de remodelación se harán en el Tren Ligero?

De acuerdo con el informe de las autoridades capitalinas, las actividades de remodelación de las estaciones del Tren Ligero incluyen la demolición de firmes existentes y retiro de escombros; armado y colado de zapatas, dados, losas y columnas; fabricación y montaje de estructuras metálicas, instalación de multypanel, canalones y bajadas pluviales.

