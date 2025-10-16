Vendedores ambulantes se manifiestan sobre Paseo de la Reforma; exigen puntos de venta
Varios vendedores ambulantes están solicitando que las autoridades permitan poner sus puestos durante esta temporada de Día de Muertos en la CDMX.
Publicado por: Yael Toribio
- Los vendedores ambulantes se manifestaron sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la Diana Cazadora
- Exigen que las autoridades les habiliten espacios para poder vender sus productos
- Se espera que más afectaciones por grupos de vendedores en la CDMX
- No se descarta que los inconformes vuelvan a realizar cierres viales