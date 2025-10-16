inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

Vendedores ambulantes se manifiestan sobre Paseo de la Reforma; exigen puntos de venta

Varios vendedores ambulantes están solicitando que las autoridades permitan poner sus puestos durante esta temporada de Día de Muertos en la CDMX.

Compartir:
Publicado por: Yael Toribio

  • Los vendedores ambulantes se manifestaron sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la Diana Cazadora
  • Exigen que las autoridades les habiliten espacios para poder vender sus productos
  • Se espera que más afectaciones por grupos de vendedores en la CDMX
  • No se descarta que los inconformes vuelvan a realizar cierres viales
CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!