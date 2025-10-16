Sanciones que aplican y pasos para saber si un auto con placas foráneas tiene infracciones en CDMX

En pleno 2025 y a unos cuántos meses del 2026 son miles de autos con placas foráneas los que circulan por las calles de la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, el contar con matrículas vehiculares de otros estados del país no exime a las y los automovilistas de multas y sanciones de las autoridades de tránsito.

Y es que las normas de la ciudad establecen que los oficiales correspondientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), están completamente facultados en remover las placas de otros estados de los automóviles que cometan infracciones dentro de la capital del país.

Vendedores ambulantes se manifiestan sobre Paseo de la Reforma; exigen puntos de venta [VIDEO] Varios vendedores ambulantes están solicitando que las autoridades permitan poner sus puestos durante esta temporada de Día de Muertos en la CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo revisar las multas de una placa foránea en CDMX?

Para verificar si un auto con placas foráneas tiene multas vigentes en la CDMX lo único que se tiene que hacer es ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Finanzas de la capital, lugar en el cual se desplegarán las infracciones siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente link

Ingresa a la sección “ Servicio ”

” Selecciona la casilla “Consulta de pagos y adeudos” y pulsa en el submenú “Adeudos de Infracciones”

Una vez dentro de este apartado, solamente se deberá colocar el número de matrícula y el texto de la imagen que se desplegará. Será justo en ese momento, que aparecerán todas las infracciones que se deben cubrir.

Multas y sanciones que aplican en CDMX para autos con placas foráneas

A pesar de que muchas personas tienen la idea de que al contar con placas vehiculares de otros estados no les llegan las multas de la CDMX , la realidad es que sí se emiten las infracciones correspondientes y se deben cumplir para evitar la quita de la matrícula, así como el pago de varios cientos o miles de pesos.

Además es importante señalar que estos vehículos no entran en el programa de fotocívicas, la cual ayuda a los vehículos con placas de la capital, a cumplir con las sanciones sin necesidad de pagar miles de pesos por infracciones, esto siempre y cuando aplique.

¿Dónde y cómo pagar las multas vehiculares en CDMX?

En caso de que un oficial de tránsito haya removido la placa vehicular de un automóvil, se deberá acudir al Centro de Atención Ciudadana de la SSC CDMX ubicada sobre Avenida Fray Servando número 142, dentro de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Será en este establecimiento que se deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial

Pago de la infracción y adeudos (en caso de que aplique)

Copia de la tarjeta de circulación vigente

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.