Ruta del Cempasúchil 2025: Vive la experiencia inmersiva única de Día de Muertos en Xochimilco

Con la llegada del otoño a toda la República Mexicana iniciaron oficialmente los preparativos para recibir el Día de Muertos en el país, por lo cual Explora Xochimilco dio a conocer todos los detalles sobre la Ruta del Cempasúchil 2025 que se vivirá muy pronto en esta demarcación de la Ciudad de México (CDMX).

Para este año el ya tradicional recorrido por los canales de Xochimilco en viajes en trajineras, contará con relatos especiales de esta festividad en el país, así como música ancestral, paradas en zonas históricas de este punto de la capital y dinámicas con la flor de cempasúchil.

¿Cuándo inicia la Ruta del Cempasúchil 2025 en Xochimilco?

La Ruta del Cempasúchil 2025 se podrá vivir en la alcaldía Xochimilco del próximo 3 de octubre al 9 de noviembre, esto dentro de los icónicos canales que suelen recorrer a bordo de las famosas trajineras.

Es importante mencionar que el evento contará con dos horarios especiales, pues el primero de estos recorridos inicia todos los días a las 4:30 de la madrugada para ver el amanecer desde la chinampa del Sol, así como a las 16:00 horas para disfrutar del atardecer entre flores de cempasúchil y relatos históricos del país.

¿Qué habrá en la Ruta del Cempasúchil 2025?

De acuerdo con el anuncio que se emitió vía redes sociales, para este 2025 la Ruta del Cempasúchil contará con relatos históricos de terror del país, así como con presentaciones de Catrinas, venta de bebidas y alimentos tradicionales de temporada y música ancestral.

Los recorridos contarán con lo siguiente:

Visita a campos de cempasúchil entre los canales de Xochimilco

Degustación de mezcal de cempasúchil

Venta de platillos típicos

Paseo en trajinera acompañado de una catrina

Narración de leyendas

Costo de la Ruta del Cempasúchil 2025

El costo del boleto para la Ruta del Cempasúchil 2025 es de mil 199 pesos por persona, además de que se debe pagar el 50% de anticipo para apartar los lugares de la trajinera debido a que el cupo es limitado por cada embarcación.

¿Dónde comprar boletos para la Ruta del Cempasúchil 2025 en Xochimilco?

Para poder conseguir los boletos de este evento típico del sur de la Ciudad de México, las y los interesados pueden enviar un mensaje directo a Explora Xochimilco o bien, escribir al 55 4922 8743 para solicitar informes generales de los métodos de pago.

