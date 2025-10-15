CCH Sur llama a los alumnos a tomar clases en línea mientras regresan de manera presencial

El CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llamó a la comunidad académica a retomar clases en línea con el objetivo de que no se retrasen los estudios.

A través de un comunicado, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur señaló que se continúa trabajando intensamente en la implementación de medidas en favor de la seguridad y en lo que se llevan todas la acciones, se exhorta al profesorado a llevar a cabo clases en línea para continuar con el desarrollo de los aprendizajes y avanzar en los contenidos.

CCH Sur pide a los alumnos conectarse a clases en línea

Al dirigirse a los alumnos, el CCH Sur les solicitó conectarse en los días y horarios que correspondan a sus asignaturas para realizar sus actividades académicas. Mencionó que se continuará informando acerca de los avances de las medidas de seguridad que se están implementando en el plantel y cuando se den las condiciones para el regreso a las actividades presenciales se avisará.

Apoyo psicoemocional a los alumnos del CCH Sur

El CCH Sur pidió a las y los docentes que, en caso de identificar que alguno de sus estudiantes requiere apoyo psicoemocional o de equipo para conectarse decirles que pueden comunicarse a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles al correo psicopedagogia.sur@cch.unam.mx o la Secretaría General del plantel general.sur@cch.unam.mx para brindarles apoyo correspondiente.

