Desalojan de emergencia la Prepa 8 de la UNAM por supuesta amenaza de bomba

Alumnos y profesores de la Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron desalojados de emergencia este lunes después de supuesta amenaza de bomba.

La amenaza de bomba en el plantel se da en medio de la ola de violencia que se vive en los planteles en los últimos meses y a una semana del asesinato de un estudiante del CCH Sur .

¿Qué se sabe de la amenaza de bomba?

Aproximadamente a las 11:00 de la mañana, los alumnos de bachillerato fueron evacuados luego de que se reportara una amenaza de bomba . Los alumnos estaban tomando sus clases cuando las autoridades pidieron a los profesores sacarlos urgentemente de las instalaciones para garantizar su seguridad.

Amenazas a las facultades de la UNAM

Cientos de alumnos de la UNAM tomaron clases en línea este 29 de septiembre como medida, debido a amenazas digitales que recibieron algunos miembros de la comunidad educativa en diferentes facultades.

De acuerdo con la Facultad de Química, las amenazas digitales fueron enviadas a través de Facebook y correo electrónico a integrantes de la comunidad, por lo que las clases se realizarían a distancia.

