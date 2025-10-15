¡Que no te descuenten! Pasos para pedir la constancia de retraso por lluvias del Metro CDMX

Los retrasos del Metro CDMX en temporada de lluvias son constantes y es probable que hayas llegado tarde a tu trabajo por esta causa. Para evitar que te descuenten de tu sueldo por retrasos, el Metro CDMX está otorgando la famosa constancia de retraso por lluvias que podrás presentar a tu jefe para justificar que llegaste tarde.

Conseguirlo es muy sencillo y, en adn Noticias, te tenemos lista una guía paso a paso para que puedas obtener tu justificante y presentarlo en tu lugar de trabajo.

¿Qué es la constancia de retraso por lluvias del Metro CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es el medio de transporte más utilizado por los capitalinos, desde estudiantes hasta trabajadores, pues además de ser rápido es muy económico. No obstante, en temporada de lluvias el Metro CDMX se ve obligado a activar la marcha lenta de los trenes o a suspender el servicio lo que ocasiona serios retrasos a los usuarios.

Ante esta situación, el Metro de la CDMX puede brindar a los capitalinos una constancia que justifique que llegaste tarde a tu trabajo o escuela por fallas en su servicio; es decir, no solo por marcha lenta o suspensión por lluvia, sino también por fallas técnicas o cualquier otra situación que evite que los trenes, de cualquiera de las 12 líneas del Metro, avancen normalmente como: problemas con el cierre de puertas, cortocircuitos, o cuando objetos como celulares caen a las vías.

Paso a paso para obtener la constancia de retraso por lluvias del Metro CDMX

Para obtener este documento que te servirá para justificar tu retraso en el trabajo o en la escuela, únicamente, sigue estos sencillos pasos:

Escribe un correo electrónico solicitando el informe del retraso dirigido a: unidad_de_orientacion@met

En el asunto coloca: “Solicitud de Constancia de retraso”

Redacta el correo describiendo lo que ocurrió, fecha y hora, línea del Metro y coloca todos tus datos: Nombre y número de contacto.

Envía el correo y espera la respuesta

En caso de que proceda tu solicitud, la Unidad de Orientación del Metro te entregará tu justificante, en máximo 5 días. La constancia de retraso del Metro CDMX es un documento que explica las causas del retraso. Este reporte confirma las líneas del Metro que se vieron afectadas en la fecha y hora para la que aplica tu constancia.

Igualmente, te recomendamos que cuando sufras un retraso por culpa del Metro tomes algunos videos y fotografías indicando la línea y hora en la que ocurrió para que adjuntes estas pruebas junto con tu justificante por retrasos del Metro CDMX.