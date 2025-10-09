inklusion.png Sitio accesible
Desalojan a alumnos y maestros de Prepa 3 de la UNAM por amenaza de bomba

La alcaldía GAM confirmó que las instalaciones de la prepa fueron desalojadas y al lugar llegaron elementos de la policía CDMX; el objeto hallado no representaba un riesgo.

Reportan amenaza de bomba en la Prepa 3 de la UNAM
@CronicasLDN/X
Actualizado el 09 octubre 2025 11:47hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La Prepa 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “Justo Sierra” fue desalojada este jueves después de que se encontrara una amenaza de bomba . De acuerdo con la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), se halló un objeto sospechoso dentro de las instalaciones, pero después se dictaminó que no representaba un riesgo.

