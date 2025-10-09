Desalojan a alumnos y maestros de Prepa 3 de la UNAM por amenaza de bomba

La Prepa 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “Justo Sierra” fue desalojada este jueves después de que se encontrara una amenaza de bomba . De acuerdo con la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), se halló un objeto sospechoso dentro de las instalaciones, pero después se dictaminó que no representaba un riesgo.

En Prepa 3?. Están desalojando a los alumnos y les manejan que hay contingencia. Los están moviendo hacia las canchas del plantel. pic.twitter.com/asUE2ugQQY — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) October 9, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

