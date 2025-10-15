Marchas y bloqueos provocarán cierre de calles y avenidas importantes este 15 de octubre

La Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que este miércoles se esperan varias movilizaciones en la capital, entre ellas una marcha y 14 concentraciones, que provocarán bloqueos en calles y avenidas importantes.

Las alcaldías que resultarán más afectadas son Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tláhuac, ya que las movilizaciones pasarán por la colonia Tabacalera, el Centro Histórico, colonia Chapultepec y la colonia Nápoles.

Marchas que se esperan en la CDMX este martes

El Sindicato Nacional de Policías realizará una marcha a las 17:30 horas del Hemiciclo a Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc rumbo al edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No.2, colonia Centro Histórico.

Marcharán por la dignidad policial con el objetivo de abordar la exigencia de respeto a los derechos laborales, mejores condiciones de trabajo, equipamiento adecuado y un trato justo.

Bloqueos en CDMX que afectarán la circulación vehicular

Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizarán bloqueos en los siguientes puntos:

Oficina Módulo Distrito Federal 1: Bahía de Santa Bárbara No. 23, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo

Oficina Módulo Distrito Federal 2: Paseo de la Reforma Norte No. 10, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Oficina Módulo Distrito Federal 3: Viaducto Río de la Piedad No. 507, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

Oficina Módulo Distrito Federal 4: San Lorenzo No. 104, Col. San Lorenzo la Cebada, Alc. Xochimilco

Oficina del Servicio de Administración Tributaria: “El Reloj”, Cáliz, Col. San Pablo Tepetlapa, Alc. Coyoacán

Los manifestantes exigen un incremento salarial, mejores condiciones laborales y la eliminación de desigualdades entre el personal sindicalizado y de confianza, así con mayor apoyo a las mujeres embarazadas.

Cierres viales en la CDMX por vallas metálicas

Se les informa a los automovilistas y peatones que continúa cerrada la circulación en lateral de Avenida Paseo de la Reforma al Poniente, a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc. Las alternativas viales son Avenida Chapultepec y Río Pánuco.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc, por vallas metálicas. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Río Pánuco.

