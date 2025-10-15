Línea 2 lentísima y llena: Retrasos y fallas en el Metro CDMX hoy miércoles 15 de octubre 2025

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX reportan esta mañana retrasos significativos y alta afluencia en diversas estaciones de la red, afectando los traslados de miles de capitalinos durante las primeras horas de hoy miércoles 15 de octubre de 2025.

El Metro CDMX forma parte de la extensa red de transporte público y privado que conecta las 16 alcaldías de la capital con las zonas conurbadas. Cada día, miles de personas lo utilizan para recorrer largas distancias de manera rápida y a un costo accesible.

Retrasos en el Metro CDMX hoy miércoles 15 de octubre 2025

Desde las 6:00 a.m., pasajeros compartieron en redes sociales imágenes y testimonios sobre andenes saturados y trenes detenidos por largos periodos en líneas como la 3 y 2. En algunas estaciones, los tiempos de espera superan los 10 minutos, generando inconformidad y caos en los accesos.

“Llevamos 10 minutos frenados en Eugenia L3, dirección Indios, ¿ahoraaa qué?”, “Línea 2 esta atascada, lenta inservible”, "¿Qué pasa ahora con la L3? Estamos detenidos en 18 de Marzo dirección Universidad?”, se lee en comentarios de redes sociales.

Se exhorta a la población a respetar las medidas de seguridad y a planificar sus desplazamientos con anticipación debido a esta situación, incluso a tomar medios de transporte alternos.

Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/2CSqCTA8vJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2025

Reabren estación Tepito y Línea B

Adrián Rubalcava, director general del Metro CDMX, informó que ya se reabrió la estación Tepito y anunció que todas las estaciones de la Línea B operan con normalidad.

Recordemos que ayer se cerró debido al 68 Aniversario de los Mercados de Tepito y el segundo de la Declaración Patrimonial de los Sonideras y Sonideros de la Ciudad de México.

✅ Importante – Línea B

La estación Tepito inició servicio con normalidad. Todas las estaciones de la Línea B del @MetroCDMX se encuentran abiertas y la circulación de los trenes es continua en ambas direcciones.

Agradecemos la comprensión de las personas usuarias.#AvisoMetro… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 15, 2025

Horarios del Metro CDMX

Días laborales 05:00 - 00:00 horas

Sábados 06:00 - 00:00 horas

Domingos y días festivos 07:00 - 00:00 horas

