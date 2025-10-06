Reportan amenaza de bomba en facultad de Ciencias Políticas de la UNAM

Este lunes 6 de octubre fue desalojada la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) después del reporte de una amenaza de bomba .

De acuerdo con los primeros reportes, en los sanitarios fue encontrado un mensaje con un alertamiento de bomba, lo que provocó que las autoridades de la Máxima Casa de Estudios desalojara de manera inmediata la Facultad.

🚨#AlertaADN



¡Importante! Desalojan la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la @UNAM_MX por una amenaza de bomba, que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades académicas ni de la CDMX pic.twitter.com/AEJnQDbsM6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 6, 2025

¿Qué se sabe de la amenaza de bomba?

Una nota con una amenaza de bomba se encontró en los sanitarios del edificio A de la Facultad de Ciencias Políticas, por lo que el personal de seguridad de la UNAM llegó al inmueble para desalojar a maestros y alumnos y ponerlos bajo resguardo.

Con el objetivo de que la comunidad estudiantil no ingrese a los salones, el personal de seguridada acordonó la zona. Las clases se suspendieron hasta nuevo aviso.

Acuerdo entre UNAM y estudiantes del CCH Sur

El reporte de amenaza de bomba se registró poco después de que la UNAM revelara el acuerdo que tuvo con las autoridades y comunidad estudiantil del CCH Sur para mejorar la seguridad del plantel.

En el acuerdo se establecen acciones que se implementarán para mejorar la seguridad tanto de alumnos como de docentes. Entre ellas están:

Realización periódica de simulacros para atender situaciones de riesgo

Nuevos botones de pánico

Estrategias contra el acoso

Apoyo emocional para jóvenes

¿Qué dijo la facultad de Ciencias Políticas?

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM confirmó amenaza de artefacto explosivo y la aplicación del protocolo de actuación, por lo que se desalojaron las instalaciones. Señaló que se están realizando las revisiones respectivas con personal especializado y equipos de bomberos.

A la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: pic.twitter.com/DzR6ny8sUQ — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) October 6, 2025