¡Adiós baches! Gobierno CDMX creará planta de asfalto para contrarrestar vialidades en mal estado

Este 2025 la Ciudad de México (CDMX) se convirtió en “un campo minado” derivado de los baches que se generaron a consecuencia de la intensa temporada de lluvias, por lo cual las autoridades capitalinas anunciaron que para el próximo 2026 se estará construyendo una nueva planta de asfalto para beneficiar a la entidad.

Fue durante una conferencia de prensa realizada a inicios de octubre de este 2025, que Raúl Basulto, secretario de Obras de la capital del país, explicó que para atender toda la demanda de reencarpetamiento que tiene la CDMX, se requieren más de 400 mil toneladas asfalto, motivo por el cual se proyecta esta nueva obra.

¿Cuándo se creará la nueva planta de asfalto en la CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por Basulto, la obra de la nueva planta de asfalto se tiene proyectada para el próximo 2026, esto con la finalidad de poder atender el reencarpetado de nueve vías de acceso controlado, 25 vialidades primarias, así como 35 ejes de tránsito vehícular en la entidad.

Eso significa eficientar el presupuesto, para que los recorridos no sean muy largos, como hoy se generan desde el sur de la ciudad, que es Coyoacán hasta el norte, y todos los sitios de la ciudad donde se repavimenta -mencionó el secretario de Obras en conferencia de prensa.

Pese a ello es importante mencionar que no se dio a conocer la fecha exacta en la cual comenzará la obra, ni el tiempo estimado en el cual terminará la construcción de este nuevo espacio.

¿En dónde se hará la nueva planta de asfalto en CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades correspondientes de la CDMX, la propuesta del proyecto es para que la planta se construya en el Bordo Poniente, esto con la finalidad de poder atender los baches que se generen en este sector de la capital del país así como en el norte.

Se mencionó que en el Bordo ya se están haciendo labores de trituración del concreto que se genera en la obra pública, por lo cual se busca que esa misma zona se encargue de desarrollar el material para atender las necesidades de la ciudad sin necesidad de acudir a terceros.

CDMX busca intervenir 3.5 millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica

Se señaló que la CDMX tiene como meta realizar la intervención de más de 3.5 millones de metros cuadrados en diversas vialidades, lo cual se traduce a 250 kilómetros lineales de reparación vial.

