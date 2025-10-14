¡Tómalo en cuenta! Cierran estación de la Línea B del Metro CDMX hasta nuevo aviso; alternativas

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), Adrián Rubalcava dio a conocer que la estación Tepito de la Línea B quedó cerrada hasta nuevo aviso, esto como parte de una serie de protocolos que se llevan a cabo en las afueras del paradero.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales que Rubalcava recomendó a las y los usuarios de esta estación de la red del Metro, usar vías alternas así como tomar previsiones en sus abordos y descensos para evitar retrasos en sus respectivos traslados.

¿Por qué cerraron la estación Tepito de la Línea B del Metro CDMX?

De acuerdo con las autoridades del Metro CDMX , esta estación de la Línea B quedó cerrada hasta nuevo aviso como medida de seguridad y como parte de las labores de Protección Civil, pues este martes 14 de octubre se realizará un evento masivo para festejar el 68 aniversario de los mercados de Tepito.

El cierre antes mencionado también corresponde al segundo aniversario del reconocimiento patrimonial a los sonideros y sonideras de la capital del país, por lo cual se prevén afectaciones en la zona antes mencionada.

¿Cuándo reabrirá la estación Tepito del Metro?

A pesar del anuncio del cierre de esta estación del STC, no se dio a conocer cuándo estará reabriendo el paradero de Tepito para los miles de usuarios que la utilizan tanto como para abordar como para descender en sus rutinas cotidianas.

Es por ello que las autoridades del Metro CDMX recomendaron utilizar las estaciones de Lagunilla y Morelos como alternativa para la Línea B, esto debido a que son los paraderos continuos al de Tepito.

Se prevé que la apertura de esta estación se dé tras finalizar todas las festividades que se tiene previstas en la zona.

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Tepito de Línea B. Para dirigirte a la zona, puedes usar como alternativas: Morelos de Líneas 4 y B, así como Lagunilla de la Línea B. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2025

Avance en el resto de la Línea B del Metro CDMX

Al corte de las 10:00 horas de este martes 14 de octubre, el Metro CDMX señaló que el avance en todas las líneas es continúa, pues se presentan la llegada de trenes a los andenes cada cinco minutos.

