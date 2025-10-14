Trabajadores del SAT bloquean Paseo de la Reforma

Trabajadores del SAT iniciaron protestas para exigir mejores salarios y justicia laboral.

Se afectaron vialidades en Viaducto Río de la Piedad, Paseo de la Reforma y varias colonias.

Reclaman sobrecarga laboral, falta de aumentos salariales, recorte de prestaciones y nepotismo.

, falta de aumentos salariales, recorte de prestaciones y nepotismo. Manifestaciones también ocurrieron en Del Valle, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Xochimilco, Coyoacán y otras sedes.

Hasta el momento, ni el SAT ni Hacienda han entablado negociación con los trabajadores.

