inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

Trabajadores del SAT bloquean Paseo de la Reforma

Trabajadores del SAT realizan paro nacional y bloqueos en varias sedes de CDMX, exigiendo mejores salarios y condiciones laborales.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

Trabajadores del SAT iniciaron protestas para exigir mejores salarios y justicia laboral.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

  • Se afectaron vialidades en Viaducto Río de la Piedad, Paseo de la Reforma y varias colonias.
  • Reclaman sobrecarga laboral, falta de aumentos salariales, recorte de prestaciones y nepotismo.
  • Manifestaciones también ocurrieron en Del Valle, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Xochimilco, Coyoacán y otras sedes.
  • Hasta el momento, ni el SAT ni Hacienda han entablado negociación con los trabajadores.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
Bloqueos hoy
SAT
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!