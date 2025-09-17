Desde baches hasta trámites; paso a paso para levantar reportes urbanos con el nuevo chat de Locatel

El Gobierno de la Ciudad de México presentó este miércoles una nueva forma de levantar reportes urbanos a través del Chatbot de Locatel en WhatsApp , una herramienta que permite a los ciudadanos reportar incidencias como baches, además de realizar trámites y consultas, de manera rápida y directa desde su teléfono móvil.

¿Cómo funciona el Chatbot de Locatel?

El Chatbot de Locatel funciona con el número 55-5658-1111. Para iniciar, basta enviar la palabra “Hola” y elegir la opción deseada según el tipo de reporte o trámite que se necesite.

Entre sus funciones más destacadas se encuentra Bachetel , que permite a los ciudadanos enviar la ubicación y fotografías de baches, generando automáticamente un folio SUAC para su atención.

Ventajas y servicios adicionales de los nuevos reportes de Locatel

Además de reportes de baches, el chatbot permite:



Consultar trámites como renovación de licencias o tarjetas de circulación

como renovación de licencias o tarjetas de circulación Obtener información sobre programas sociales y el Programa Hoy No Circula

sobre programas sociales y el Programa Hoy No Circula Solicitar atención personalizada escribiendo “Hablar” para conectarse con un operador de Locatel

Ángel Augusto Tamariz Sánchez, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que la plataforma busca convertirse en el principal medio digital de contacto entre la ciudadanía y el gobierno, optimizando tiempos de respuesta y agilizando la atención de incidencias urbanas.

Impacto de Locatel en cifras

El director general de Locatel , César Adolfo Mancera Ortíz, informó que entre octubre de 2024 y agosto de 2025:



Se atendieron cinco millones 326 mil personas

Se gestionaron 177 mil 422 trámites digitales

Se canalizaron 743 mil 963 folios SUAC

Estas cifras consolidan a Locatel como el centro de contacto más grande de América Latina, reforzando su papel en la atención ciudadana.

Reconocimiento de la jefa de Gobierno

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina , destacó que Locatel ha sido un vínculo clave entre la administración y la ciudadanía, especialmente en momentos de emergencia.

Señaló que la incorporación del Chatbot vía WhatsApp representa un avance para optimizar trámites, acceso a información y gestión de reportes, fortaleciendo la cercanía del gobierno con los habitantes de la capital.

Con esta herramienta, la Ciudad de México refuerza su digitalización gubernamental, la eficiencia en la atención ciudadana y la mejora de la infraestructura urbana, facilitando que los ciudadanos puedan levantar reportes de manera inmediata y sin complicaciones.

