inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Nota

Trabajadores del SAT inician paro nacional y bloquean vialidades en CDMX

Las manifestaciones son simultáneas en distintas sedes del SAT como en oficinas de Del Valle, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Xochimilco, Coyoacán y más alcaldías en CDMX.

Trabajadores del SAT inician paro nacional
adn Noticias/Especial/Aquiles Siller
Actualizado el 14 octubre 2025 10:20hrs 2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

Este martes 14 de octubre, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumplieron su advertencia e iniciaron un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos” para exigir un salario digno, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.

Desde las 08:00 horas, empleados de distintas oficinas del país comenzaron manifestaciones frente a las sedes del SAT , principalmente en la Ciudad de México (CDMX).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Bloqueos en puntos clave de la capital

En la capital del país, cerca de 50 empleados bloquearon el Viaducto Río de la Piedad, a la altura del número 507, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, lo que afectó la circulación hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

También cerraron el acceso a las oficinas fiscales ubicadas en Viaducto casi esquina con Troncoso, provocando importantes afectaciones viales.

De forma simultánea, se registraron bloqueos parciales y concentraciones en otras sedes del SAT:

  • Félix Cuevas (Benito Juárez)
  • Bahía de Santa Bárbara (Miguel Hidalgo)
  • Reforma Norte (Cuauhtémoc)
  • San Lorenzo la Cebada (Xochimilco)
  • Miguel Ángel de Quevedo (Coyoacán).
  • En el Centro Histórico, trabajadores protestaron frente a la oficina central ubicada sobre Paseo de la Reforma , donde desplegaron lonas con mensajes que exigían reconocimiento a su labor.

Elementos de tránsito capitalino realizaron cortes y desvíos en las zonas afectadas, mientras que los trabajadores advirtieron que mantendrán las protestas de forma indefinida hasta obtener una respuesta oficial a sus demandas.

bloqueos hoy 14 de octubre de 2025
También te puede interesar:

Bloqueos y manifestaciones hoy, 14 de octubre de 2025, en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas

Los bloqueos en CDMX afectarán con marchas y caravanas principalmente zonas del centro, sur y poniente con 34 eventos contemplados distribuidos en 11 alcaldías.

Ciudad
Ver nota

¿Cuáles son las exigencias de los trabajadores del SAT?

Con pancartas donde se leía “no pedimos privilegios, pedimos justicia laboral” y “trabajamos más de 12 horas al día”, los inconformes denunciaron sobrecarga de trabajo, incumplimiento en aumentos salariales, recortes de prestaciones y presuntas prácticas de nepotismo dentro de la institución.

Además, señalaron la falta de apoyo a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como deficiencias en infraestructura y equipo de trabajo.

Otros estados con paro de trabajadores del SAT

El paro de labores se replicó en oficinas del SAT de estados como Jalisco, Nuevo León, Veracruz , Oaxaca y Yucatán.

Los empleados señalaron que no buscan afectar a los contribuyentes, sino visibilizar las condiciones precarias en las que laboran. “Sin nosotros, no hay recaudación”, afirmaron.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Bloqueos hoy
CDMX
SAT
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx