Trabajadores del SAT inician paro nacional y bloquean vialidades en CDMX
Las manifestaciones son simultáneas en distintas sedes del SAT como en oficinas de Del Valle, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Xochimilco, Coyoacán y más alcaldías en CDMX.
Este martes 14 de octubre, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumplieron su advertencia e iniciaron un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos” para exigir un salario digno, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.
Desde las 08:00 horas, empleados de distintas oficinas del país comenzaron manifestaciones frente a las sedes del SAT , principalmente en la Ciudad de México (CDMX).
🔴 "Sin salario digno, no hay justicia laboral" Trabajadores del SAT (@SATMX) mantienen un bloqueo en Paseo de la Reforma, afirman que trabajan en condiciones laborales deficientes y desigualdad salarial— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2025
El reporte con @ortega__karen 📽️ pic.twitter.com/q2T2aI2rRG
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Bloqueos en puntos clave de la capital
En la capital del país, cerca de 50 empleados bloquearon el Viaducto Río de la Piedad, a la altura del número 507, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, lo que afectó la circulación hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
También cerraron el acceso a las oficinas fiscales ubicadas en Viaducto casi esquina con Troncoso, provocando importantes afectaciones viales.
De forma simultánea, se registraron bloqueos parciales y concentraciones en otras sedes del SAT:
- Félix Cuevas (Benito Juárez)
- Bahía de Santa Bárbara (Miguel Hidalgo)
- Reforma Norte (Cuauhtémoc)
- San Lorenzo la Cebada (Xochimilco)
- Miguel Ángel de Quevedo (Coyoacán).
- En el Centro Histórico, trabajadores protestaron frente a la oficina central ubicada sobre Paseo de la Reforma , donde desplegaron lonas con mensajes que exigían reconocimiento a su labor.
Elementos de tránsito capitalino realizaron cortes y desvíos en las zonas afectadas, mientras que los trabajadores advirtieron que mantendrán las protestas de forma indefinida hasta obtener una respuesta oficial a sus demandas.
Bloqueos y manifestaciones hoy, 14 de octubre de 2025, en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas
Los bloqueos en CDMX afectarán con marchas y caravanas principalmente zonas del centro, sur y poniente con 34 eventos contemplados distribuidos en 11 alcaldías.
¿Cuáles son las exigencias de los trabajadores del SAT?
Con pancartas donde se leía “no pedimos privilegios, pedimos justicia laboral” y “trabajamos más de 12 horas al día”, los inconformes denunciaron sobrecarga de trabajo, incumplimiento en aumentos salariales, recortes de prestaciones y presuntas prácticas de nepotismo dentro de la institución.
Además, señalaron la falta de apoyo a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como deficiencias en infraestructura y equipo de trabajo.
Otros estados con paro de trabajadores del SAT
El paro de labores se replicó en oficinas del SAT de estados como Jalisco, Nuevo León, Veracruz , Oaxaca y Yucatán.
Los empleados señalaron que no buscan afectar a los contribuyentes, sino visibilizar las condiciones precarias en las que laboran. “Sin nosotros, no hay recaudación”, afirmaron.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.