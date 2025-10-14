Trabajadores del SAT inician paro nacional y bloquean vialidades en CDMX

Este martes 14 de octubre, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumplieron su advertencia e iniciaron un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos” para exigir un salario digno, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.

Desde las 08:00 horas, empleados de distintas oficinas del país comenzaron manifestaciones frente a las sedes del SAT , principalmente en la Ciudad de México (CDMX).

🔴 "Sin salario digno, no hay justicia laboral" Trabajadores del SAT (@SATMX) mantienen un bloqueo en Paseo de la Reforma, afirman que trabajan en condiciones laborales deficientes y desigualdad salarial



El reporte con @ortega__karen 📽️ pic.twitter.com/q2T2aI2rRG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Bloqueos en puntos clave de la capital

En la capital del país, cerca de 50 empleados bloquearon el Viaducto Río de la Piedad, a la altura del número 507, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, lo que afectó la circulación hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

También cerraron el acceso a las oficinas fiscales ubicadas en Viaducto casi esquina con Troncoso, provocando importantes afectaciones viales.

De forma simultánea, se registraron bloqueos parciales y concentraciones en otras sedes del SAT:



Félix Cuevas (Benito Juárez)

(Benito Juárez) Bahía de Santa Bárbara (Miguel Hidalgo)

(Miguel Hidalgo) Reforma Norte ( Cuauhtémoc)

Cuauhtémoc) San Lorenzo la Cebada (Xochimilco)

(Xochimilco) Miguel Ángel de Quevedo (Coyoacán).

En el Centro Histórico, trabajadores protestaron frente a la oficina central ubicada sobre Paseo de la Reforma

Elementos de tránsito capitalino realizaron cortes y desvíos en las zonas afectadas, mientras que los trabajadores advirtieron que mantendrán las protestas de forma indefinida hasta obtener una respuesta oficial a sus demandas.

¿Cuáles son las exigencias de los trabajadores del SAT?

Con pancartas donde se leía “no pedimos privilegios, pedimos justicia laboral” y “trabajamos más de 12 horas al día”, los inconformes denunciaron sobrecarga de trabajo, incumplimiento en aumentos salariales, recortes de prestaciones y presuntas prácticas de nepotismo dentro de la institución.

Además, señalaron la falta de apoyo a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como deficiencias en infraestructura y equipo de trabajo.

Otros estados con paro de trabajadores del SAT

El paro de labores se replicó en oficinas del SAT de estados como Jalisco, Nuevo León, Veracruz , Oaxaca y Yucatán.

Los empleados señalaron que no buscan afectar a los contribuyentes, sino visibilizar las condiciones precarias en las que laboran. “Sin nosotros, no hay recaudación”, afirmaron.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.