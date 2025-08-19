Así es el trámite para solicitar indemnización por baches en CDMX en 2025 y pago de daños causados

Sea por temporada de lluvia o no, en varias de las más de 200 calles y avenidas principales de la Ciudad de México (CDMX) las y los ciudadanos sufren constantemente por los baches , los cuales pueden generar pérdidas materiales, económicas y hasta familiares en el peor de los casos.

Y es que desde julio de este mismo 2025 las intensas lluvias que han azotado a gran parte de la capital del país, han provocado la generación de más baches y socavones que en caso de no ser atendidos a la brevedad, pueden provocar severos daños a la población.

¿Quién se hace responsable por los daños generados por baches en la CDMX?

Dentro de la CDMX las y los ciudadanos que se vean afectados directamente por uno de los baches que existen en la capital, pueden solicitar una indemnización al Gobierno en turno, el cual deberá pagar los daños generados por la falta de mantenimiento en las vialidades de las 16 alcaldías.

En concreto, será la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) quien deberá responder a la ciudadanía por los daños generados a sus vehículos y demás patrimonio afectado por las condiciones de las vialidades.

¿Dónde solicitar la indemnización por baches en la CDMX?

En caso de que un automovilista se vea afectado por los baches que existen en la CDMX, se pueden levantar las denuncias correspondientes a los números 0311* o al 55 56 58 11 11, en los cuales se brindarán las atenciones de rigor.

Requisitos para solicitar la indemnización por baches en la CDMX

Pese a que el gobierno tiene la obligación de reparar los daños generados por los baches en la CDMX, es importante mencionar que se deben cumplir con los siguientes puntos esenciales:

No irse del lugar en donde ocurrió el accidente (llegará un ajustador del gobierno de la CDMX para la evaluación)

No cubre accidentes viales con terceros

El programa no cubre daños a bicicletas

¿Qué daños puede generar en un auto el caer en un bache?

Vale la pena mencionar que el caer en uno de los baches que están en la CDMX, pueden generar daños en los neumáticos, rines, suspensiones y en el peor de los casos, en los motores.

En promedio una reparación de daños por caer en baches van desde los 800 por llantas, hasta los 20 mil pesos en caso de que la afección llegue a zona del motor.

