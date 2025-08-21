Adiós baches CDMX: Fechas exactas del plan para reparar todas las vialidades de la CDMX; durará hasta 2026

El problema de los baches CDMX ha sido una de las principales quejas ciudadanas por años. Ahora, con el anuncio del Plan Integral de Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica, el gobierno capitalino asegura que habrá una solución definitiva.

El programa contempla reparaciones nocturnas, atención a reportes ciudadanos, reencarpetado masivo y acciones contra socavones. En adn40 te explicamos cómo, dónde y cuándo se aplicará este plan que durará hasta 2026.

¿Cómo se llevará a cabo el Plan Integral de Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica?

El plan se construye sobre tres ejes estratégicos. El primero consiste en reparaciones nocturnas programadas para no interrumpir la movilidad durante el día.

El segundo es un sistema de respuesta rápida que atenderá reportes ciudadanos y emergencias en menos de 48 horas.

Finalmente, el tercero será un reencarpetado profundo de vialidades clave tras la temporada de lluvias, lo que garantiza mayor durabilidad.

Con un presupuesto de 2 mil 250 millones de pesos, la meta es intervenir mil 250 kilómetros de vialidades primarias antes de diciembre de 2025 y extender los trabajos hasta mediados de 2026.

Vialidades a reparar

Las 217 vialidades primarias que concentran el tráfico de la capital serán prioridad. Entre ellas se incluyen avenidas y bulevares clave para la movilidad y la economía de la ciudad. Cada noche, 50 cuadrillas avanzarán en promedio 10 kilómetros, enfocándose en zonas de alto tránsito.

Además, se realizará un reencarpetado estratégico de 250 kilómetros entre octubre de 2025 y mayo de 2026, equivalente a más de 4 millones de metros cuadrados. Se publicará un calendario oficial para que los vecinos estén informados con anticipación.

Fechas y horarios del plan

El programa inició el 18 de agosto de 2025 y continuará con reparaciones nocturnas hasta diciembre. Los trabajos se realizan a partir de las 10 de la noche, con cierres parciales de avenidas y aplicación de hasta 6 mil toneladas de asfalto por jornada.

El reencarpetado masivo arrancará en octubre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026. Paralelamente, habrá brigadas de atención ciudadana en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Atención a reportes ciudadanos y emergencias

Un elemento central será la participación de los capitalinos. Los reportes podrán hacerse a través de Locatel (0311) o mediante el nuevo chatbot “Bachetel”, que permitirá registrar baches y emergencias. El compromiso es que las cuadrillas atiendan en menos de 48 horas cada caso.

Esta medida busca dar respuestas rápidas y recuperar la confianza en las autoridades, pero dependerá de que los tiempos se cumplan al pie de la letra.

Socavones en CDMX

En lo que va de 2025, se registraron 153 socavones en la ciudad, 37 de ellos en vialidades primarias. La saturación de los drenajes y las lluvias intensas son factores que explican el problema. El gobierno capitalino ya trabaja en la reparación de 14 de gran magnitud y en la construcción de nuevos colectores, como el de Iztapalapa, que busca reducir riesgos futuros.

