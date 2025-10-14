Pipa de gas queda atrapada en coladera del Centro Histórico

En calle artículo 123, casi esquina con Iturbide en la colonia Centro, una pipa de gas LP quedó atrapada en una coladera tras hace una mala maniobra.

La pesada unidad obstruyó parte de la banqueta para abastecer un edificio y al momento de maniobrar las llantas traseras, la pipa quedó atrapada en una coladera.

Al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos, personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes reportaron que no había heridos.