¡Desapareció! Densa niebla cubre a Santa Fe por completo este 9 octubre

Este jueves una densa niebla hizo que desapareciera Santa Fe por completo y que algunos automovilistas tuvieran problemas a la hora de transitar por las calles. Debido a que parecía un “pueblo fantasma”, las imágenes rápidamente se viralizaron a través de redes sociales.

Webcams de México compartió cuatro fotografías de cómo amaneció Santa Fe y apenas si se pueden apreciar algunos edificios de la gran zona de negocios.

Cielos nublados esta mañana en Ciudad de México #CDMX; así luce Santa Fe. ¿Ya saliste o todavía lo estás considerando?



Para ver en tiempo real: https://t.co/kkuwUf8nuN pic.twitter.com/CAhlhtFHQA — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 9, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Por qué se produce la niebla?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) menciona que hay varios tipos de niebla , pero la de radiación es la que generalmente produce que la visibilidad se reduzca casi por completo en ocasiones y hacer que manejar un vehículo sea una cosa muy peligrosa.

La niebla de radiación se forma por la noche, bajo cielos despejados con vientos suaves cuando el calor absorbido por la superficie terrestre durante el día se irradia al espacio.

¿Cuál es la diferencia entre niebla y neblina?

Niebla es un fenómeno meteorológico se crea cuando la temperatura del aire baja por debajo del punto de rocío. Dichas gotitas son diminutas pero son numerosas, lo que provoca problemas de visibilidad.

Por otra parte, neblina es una suspensión de gotas de agua aún más pequeñas que caracterizan a la niebla. La visibilidad es mayor, permitiendo que los peatones y conductores transiten sin tantas dificultades.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

