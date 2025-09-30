VIDEO: Hombre con arma de fuego lanza amenazas en el Metro CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvo a un hombre que entró a la estación Centro Médico de la Línea 9 del Metro con un arma de fuego y amenazó a unos usuarios del transporte.

La Policía capitalina señaló que este hombre también habría realizado disparos afuera de la estación Centro Médico, la cual se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc.

#BoletínSSC | #DETENIDO | #Metro l Policías de la #SSC detuvieron a un hombre que, al parecer, realizó detonaciones de arma de fuego al exterior de la estación del @MetroCDMX #CentroMédico, en @AlcCuauhtemocMx.



Los operadores del #C2 Centro informaron de un reporte disparos en… pic.twitter.com/DfvXW1mJ0f — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 30, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Hombre con arma de fuego entra a Centro Médico

A través de redes sociales se volvió viral el momento en que el hombre con traje y una mochila amenaza a un usuario con su pistola mientras camina y trata de ocultar el arma.

En la grabación se puede escuchar la voz de una joven que le dice a su compañante “ve lo que trae” . En la estación se puede observar cómo cerca del hombre armado pasan varios usuarios, quienes se detienen al ver la pistola.

¡Ya lo detuvieron! 🚨 Policías de la @SSC_CDMX capturaron a un hombre que habría disparado un arma de fuego en la estación Centro Médico del @MetroCDMX 🚇 pic.twitter.com/m4JZmkHcHX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2025

¿Cómo fue la detención?

La SSC CDMX informó que la detención del hombre pudo lograrse con la ayuda de los operadores del C2 Centro, después de que el sujeto realizara disparos en la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3, en la colonia Roma Sur.

En el lugar un hombre solicitó su apoyo y denunció que momentos antes tuvo una discusión con el sujeto en las escaleras de la estación Centro Médico del Metro CDMX, momento en que esta persona disparó hacia el suelo.

Tras los hechos, los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda tras el cual ubicaron al responsable, a quien realizaron una revisión de seguridad y le decomisaron un arma de fuego con 28 cartucho útiles y una identificación vigente de una dependencia federal militar.