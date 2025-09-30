Realizan recorridos para revisar seguridad del CCH Sur; denuncian ante la FGJ amenazas en planteles

Luego de que un joven atacó a un estudiante en el CCH Sur , estudiantes, padres de familia y autoridades del plantel realizaron recorridos para revisar la infraestructura de seguridad de la institución educativa.

Estudiantes y padres de familia realizan recorridos en CCH Sur

Luego de realizar la mesa de diálogo comenzaron los recorridos para revisar la el estado y necesidades del plantel. Se verificó el estado de las luminarias, botones de auxilio y cámaras de videovigilancia.

Además, se levantó un registro de necesidades y puntos de atención prioritaria que será atendido por las instancias universitarias competentes.

En los próximos días se continuarán los trabajos hasta cubrir la totalidad del plantel y así fortalecer la seguridad en los espacios universitarios.

UNAM denuncia amenazas en varios planteles

Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM indicó que en los últimos días se han recibido amenazas a través de redes sociales, pintas en espacios públicos y hojas abandonadas en sanitarios de algunas entidades académicas.

Ante dicha situación, se han presentado seis denuncias ante la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Las amenazas que han resultado falsas han sido contra las Facultades de Economía y Química de Estudios Superiores Zaragoza y tres escuelas preparatorias.

El abogado de la UNAM indicó que además de la ruta penal, la universidad está obligada a seguir sus propios procesos.

Suspensión de clases en planteles de la UNAM

Respecto a la suspensión de clases en algunos planteles, la UNAM indicó que se realizaron por diversos motivos como la solidaridad con las familias de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y la conmemoración del 2 de octubre.

Los planteles están bajo resguardo y custodia de las autoridades y las clases se realizan en línea.

Cabe recordar que esta situación ocurre luego de que el pasado 22 de septiembre un joven identificado como Lex Ashton agredió y le quitó la vida a un estudiante del CCH Sur dentro de las instalaciones, el agresor se encuentra hospitalizado.

