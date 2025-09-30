Este era el nombre de la chica del tatuaje ‘Laurel’ que falleció tras el accidente de la pipa en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) logró identificar a la chica del tatuaje ‘Laurel’ quien fue la víctima mortal número 30 del accidente de la pipa en Iztapalapa .

La joven de entre 15 y 25 años de edad, que fue temporalmente identificada como Geovanna, falleció el 23 de septiembre, en el Hospital de Traumatología “Victorio de la Fuente Narváez” del IMSS sin que ningún familiar preguntara por ella, a pesar de que las autoridades emitieron un boletín de búsqueda detallando sus señas particulares.

Geovanna presentaba una cicatriz de cesárea vertical y varios tatuajes, el más llamativo era la palabra ‘Laurel’ en su brazo derecho; asimismo, lucía un corazón atravesado por una rosa en la espalda baja. También tenía dibujada una pulsera tipo greca con escritura manuscrita en el antebrazo derecho y una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo. Luego de 20 días se supo que su nombre era Laura Lorena.

¿Quién era la chica del tatuaje Laurel?

Una de las historias más tristes tras el fatal accidente de la pipa de gas LP ocurrida en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa fue precisamente la de la joven con el tatuaje ‘Laurel’, que luchó por su vida durante varios días. Los médicos esperaban que la joven sobreviviera lo suficiente para ver a algunos de sus familiares y aunque pidieron apoyo para difundir sus fotografías y que fuera reconocida, esto no sucedió.

Gracias a una confronta de huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral (INE), las autoridades lograron identificar a la chica del tatuaje, por lo que ahora sabemos que su nombre era Laura Lorena Barrera de la Torre y vivía en Jalisco. Posteriormente, en coordinación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, las autoridades lograron dar con los familiares de la mujer.

Colocan altar a la chica del tatuaje en el Puente de la Concordia

Tras el anuncio de la muerte de la chica del tatuaje sin haber sido reconocida, el tiktoker conocido como El Limpiatumbas acudió a la zona del Puente de la Concordia donde había ocurrido la tragedia de la pipa de gas , para colocar un altar en honor de la mujer fallecida en el anonimato.

El influencer colocó una cruz, una foto del tatuaje ‘Laurel’, flores y un oso de peluche junto a un mensaje que decía: “que hayas encontrado la luz y la paz”.

Lista de personas que siguen internadas tras el accidente de la pipa en Iztapalapa

A veinte días del accidente de la pipa en Iztapalapa , aún permanecen personas hospitalizadas que siguen luchando por su vida, a pesar de las graves quemaduras que sufrieron durante el flamazo en el Puente de la Concordia. Las personas que aún permanecen hospitalizadas, de acuerdo al estado de la Secretaría de Salud Pública de la CDMX, son las siguientes:

Beltrán Robles Abril, 28 años, Hospital General Rubén Leñero Bonilla Vázquez Juan Ángel, 21 años, Hospital General Rubén Leñero Díaz Montes de Oca Kevin, 19 años, Pemex Picacho Galicia Flores Carlos Amauri, 32 años, Hospital Regional Zaragoza ISSSTE García Corona Ubaldo, 45 años, HGR 2 Villa Coapa Cano González Tiffani Odett, 16 años, Instituto Nacional de Rehabilitación Guerrero López Yanet Guadalupe, 22 años, Instituto Nacional de Rehabilitación Damián Molina Rodolfo, 29 años, Pemex Picacho Pérez Gómez Alfonso, 53 años, Hospital General Rubén Leñero Ramírez Cano Isaí Santiago, 2 años, Hospital de Tacubaya Rosas Guerrero Uriel Antonio, 1.5 años, Instituto Nacional de Rehabilitación Sánchez Ángeles Miguel Ángel, 40 años, ISSSTE Tláhuac Carrillo Matías Jazlyn Azuleth, 2 años, Pediatra Siglo XXI, se trasladó a Shriners Hospitals for Children en Gaveston Texas

Hasta el momento son 31 las personas que lamentablemente perdieron la vida tras el accidente de la pipa en Iztapalapa.