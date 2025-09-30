Llegó el último Hoy No Circula del mes de septiembre para la CDMX y el Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que el programa del Hoy No Circula estará activo en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, por lo que te contamos los detalles de este martes 30 de septiembre.

El programa sirve para regular los niveles de contaminación en el Valle de México, por lo que prohíbe la circulación a miles de autos, según el engomado, el holograma y la terminación de las placas.

Detalles del Hoy No Circula el 30 de septiembre

Es así que las autoridades establecieron que todos los autos que tengan las siguientes características deberán quedarse en casa este martes 30 de septiembre:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

En caso de tener alguna duda con la manera en la que aplica el Hoy No Circula, se puede consultar el caso específico de cada vehículo en la página web oficial de la CAMe o en su aplicación móvil.

Los autos que se salvan del Hoy No Circula

Por si fuera poco, también existen otros vehículos que pueden circular con tranquilidad todos los días de la semana, como es el caso de todos aquellos con el holograma 0 y 00.

De igual manera, todas las motocicletas y los autos de transporte público quedan libres del Hoy No Circula, sin mencionar a los vehículos con placas especiales de discapacitados.

Las consecuencias por no respetar el Hoy No Circula

Es muy importante evitar tener problemas con las autoridades por el Hoy No Circula , ya que la multa por incumplirlo puede ser de hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), lo cual se traduce en $3394 pesos a cambio del año 2025.

Sin mencionar que, dependiendo del caso de cada infractor, el costo puede llegar a ser más alto si las autoridades mandan el vehículo al corralón, lo que significaría costos extras por el servicio de arrastre y de almacenamiento, uno de los colmos más grandes para la mayoría de los conductores.

