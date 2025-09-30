Bloqueos y manifestaciones hoy, 30 de septiembre de 2025, en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas

La CDMX enfrenta nuevamente bloqueos hoy 30 de septiembre, con marchas y manifestaciones en distintas alcaldías. Entre las vialidades afectadas hay cierres por exigencias sociales, protestas laborales, actividades culturales y rodadas ciclistas.

En adn Noticias te contamos dónde habrá manifestaciones hoy 30 de septiembre de 2025, las principales demandas de los grupos y las rutas alternas para evitar el tráfico CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué marchas y manifestaciones se esperan hoy 30 de septiembre en la CDMX?

La agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta más de diez concentraciones y movilizaciones sociales. Entre ellas destacan:



Pobladores de Álvaro Obregón, quienes bloquearán el Desierto de los Leones para exigir soluciones al tráfico escolar

Sindicatos universitarios en CU, que podrían afectar Avenida Insurgentes Sur

Colectivos cannábicos, con actividades en el Congreso de la Ciudad de México, Senado y Reforma

Manifestaciones en Coyoacán, donde padres de familia y grupos estudiantiles se organizan para exigir mejoras en planteles de la UNAM

Se prevé además la presencia de colectivos por Palestina, ahorradores afectados por SOFIPO-CAME y organizaciones indígenas

Bloqueos en la CDMX por eventos o accidentes viales

Además de las marchas, los bloqueos se combinan con rodadas ciclistas y eventos culturales. El Festival del Nopal en Reforma mantiene cierres parciales en carriles centrales. A esto se suma la rodada nocturna desde Iztacalco hasta Miguel Hidalgo y los preparativos para eventos deportivos como el América vs Orlando en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En vialidades como Calzada Ermita Iztapalapa y Barranca del Muerto también se esperan cierres intermitentes por concentraciones vecinales.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Las demandas son diversas:



Aumento salarial para trabajadores de la UNAM

Reconocimiento laboral de personal de Pilares

Devolución de ahorros de la SOFIPO CAM

Regulación del cannabis

Defensa del pueblo palestino

Atención a inundaciones en Iztapalapa

También se suman exigencias de vecinos para mejoras urbanas, denuncias de fraudes financieros y colectivos religiosos en contra del aborto.

Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX

Autoridades recomiendan usar como alternativas:



Circuito Interior

Periférico

Río Churubusco

Eje 3 Oriente

Viaducto

En el caso de Reforma, los automovilistas pueden circular por Bucareli, Chapultepec y Río Tíber.

¿Los radares de velocidad en CDMX están descompuestos? [VIDEO] Diversos conductores de la CDMX han presentado quejas por el mal funcionamiento de los radares de velocidad en algunas de las principales vías de la ciudad.

En Álvaro Obregón se recomienda anticipar el viaje hacia Santa Fe y Lomas de Plateros. Para quienes se trasladan en el oriente, el Eje 5 y Eje 6 Sur son opciones frente a los cierres en Iztapalapa.

¿Qué autos no circulan hoy?

El programa Hoy No Circula aplica este martes 30 de septiembre para los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, hologramas 1 y 2.