Muere Oscar Uriel García por accidente de la pipa en Iztapalapa, sigue creciendo el número de fallecidos

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México señaló que la cifra de personas muertas tras el accidente de la pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 31 y las autoridades se mantienen cerca de las familias de los heridos que se encuentran todavía en hospitalización.

A más de dos semanas de la tragedia que provocó la pipa de gas, las autoridades de salud capitalinas señalaron que 40 personas ya fueron dadas de alta y 13 continúan hospitalizadas a consecuencia de la gravedad de sus heridas.

#Importante ❗️Actualizamos información sobre el incidente en #Iztapalapa



Hasta el momento permanecen 13 personas hospitalizadas, 40 ya fueron dadas de alta y lamentablemente hay 31 fallecimientos confirmados.



— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 28, 2025

Oscar Uriel falleció dos semanas después del accidente

Oscar Uriel García Rivera de 31 años murió el 27 de septiembre en el Hospital General 20 de Noviembre, a poco más de dos semanas del accidente , a consecuencia de la gravedad de sus quemaduras.

Oscar Uriel era urólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Instuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y socio de la Sociedad Mexicana de Urología, que lamentó su fallecimiento y ofreció sus condolencias a sus familiares.

La Sociedad Mexicana de Urología lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro estimado socio, el Dr. Oscar Uriel García Rivera.



— SMU México (@smumexico) September 27, 2025

El ISSSTE también lamentó la muerte del joven Oscar Uriel, a consecuencia del accidente en el Puente de la Concordia. “Extendemos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”.

Con profundo pesar, el ISSSTE lamenta el fallecimiento del Dr. Óscar Uriel García Rivera, Urólogo egresado del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", acaecido el 27 de septiembre de 2025, a consecuencia del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia.



— ISSSTE (@ISSSTE_mx) September 28, 2025

¿Qué pasó con el chofer de la pipa?

Fernando Soto Munguía, chofer de la pipa de gas que volcó, falleció el 16 de septiembre a causa de las heridas, confirmaron las autoridades de salud capitalinas. Tenía quemaduras en el 90% de su cuerpo y llegó en estado crítico en el Hospital Magdalena de las Salinas.

¿Cuál fue la causa del accidente de la pipa de gas?

Según la última información difundida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el accidente se debió a una ruptura en el casquete del tanque de gas tras golpear con un objeto sólido mientras circulaba.

El accidente ocurrió a las 14:20 horas cuando una pipa con capacidad para 49 mil 500 litros volcó en la Calzada Ignacio Zaragoza, lo que provocó que la nube blanca de gas se expandiera tras la fuga del combustible y después generara una enorme la llamarada.

