Colonias de Iztapalapa en las que se restablecerá el abasto de agua este 30 de septiembre
Al menos 20 colonias de la alcaldía Iztapalapa de la CDMX se vieron afectadas por la disminución de agua por fallas en el tanque del Cerro de la Estrella.
La alcaldía Iztapalapa dio a conocer que por motivos de reparación en la zona eléctrica del tanque Cerro de la Estrella, el servicio de agua en al menos 20 colonias de la demarcación se vio afectado desde la noche del pasado domingo 28 de septiembre hasta la mañana de este 30 del mismo mes.
A pesar de que la falla ya fue reparada, se señaló que el servicio de este vital suministro se irá restableciendo en colonias como Ejército de Oriente (zona Peñón), Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Pueblo de Santa María Aztahuacán, Unidad Vicente Guerrero (supermanzanas 4 y 5), La Nopalera y demás.
Lista completa de las colonias afectadas por la reducción de agua en Iztapalapa
De acuerdo con lo señalado por las autoridades de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX), más allá de las colonias antes mencionadas, el corte de agua también se presentó en las siguientes zonas:
- La Colmena
- Ampliación Santiago Acahualtepec
- Santa Cruz Acalpixca
- Santa Martha Acatitla
- Pueblo de Santa María Aztahuacán
¿Cuándo restablecen el servicio completo de agua potable en Iztapalapa?
Hasta las 10:30 de este martes 30 de septiembre de 2025, se reportó que la falla en la zona eléctrica del Tanque Cerro de la Estrella quedó completamente reparado, sin embargo se advirtió a la comunidad de las colonias de Iztapalapa antes mencionadas que el servicio de agua potable se irá restableciendo a lo largo del día.
Es por ello que la ciudadanía deberá estar pendiente sobre la presión y cantidad de agua que cae en sus viviendas, pues en caso de que el suministro siga presentándose con fallas se deberán emitir los reportes correspondientes a las autoridades de la capital del país.
¿Dónde reportar fallas en el servicio de agua en CDMX?
Dentro de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, los reportes por falta de presión de agua , fugas y demás afectaciones a este suministro se pueden hacer directamente a la Línea H2O, la cual se puede marcar al *426.
Por otro lado, se pueden emitir los reportes a través de las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México, así como al Locatel y la Secretaría de Gestión Integral del Agua.
¿Dónde pedir servicio de pipas de agua en Iztapalapa?
Algunos de los números a los que la ciudadanía se puede comunicar para solicitar el servicio de pipas de agua, son el 55 5582 4253, así como al 55 5658 1111.
