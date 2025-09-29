Así rescataron a una niña de una combi en las inundaciones la Calzada Ignacio Zaragoza
Las lluvias en la alcaldía de Iztapalapa provocaron inundaciones extremas en la Calzada Ignacio Zaragoza el pasado sábado 27 de septiembre
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la lluvia “rompió con todos los pronósticos”
- El servicio de la Línea A del Metro tuvo que ser suspendido
- Miles de personas tuvieron que buscar rutas alternas para llegar a casa
- El nivel del agua en algunas zonas fue superior a 1 metro