inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

Así rescataron a una niña de una combi en las inundaciones la Calzada Ignacio Zaragoza

Las lluvias en la alcaldía de Iztapalapa provocaron inundaciones extremas en la Calzada Ignacio Zaragoza el pasado sábado 27 de septiembre

Compartir:
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
  • La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la lluvia “rompió con todos los pronósticos”
  • El servicio de la Línea A del Metro tuvo que ser suspendido
  • Miles de personas tuvieron que buscar rutas alternas para llegar a casa
  • El nivel del agua en algunas zonas fue superior a 1 metro
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!