Avance lento en seis líneas del Metro CDMX este martes 30 de septiembre

La Línea A, que va Pantitlán a La Paz y la ruta 8, de Garibaldi a Constitución de 1917, son de las más afectadas del Metro CDMX hoy martes 30 de septiembre debido a retrasos que ya alcanzan los 20 minutos.

De acuerdo con las autoridades del Metro CDMX, se agilizará el paso de trenes desde las terminales con el objetivo de reducir los tiempos de espera y que los usuarios lleguen lo más pronto a su destino.

¿Qué estaciones de la Línea 8 son de las más afectadas?

Las estaciones más afectadas de la Línea 8 del Metro CDMX son las siguientes:

Garibaldi/Lagunilla

Bellas Artes

Salto del Agua

Chabacano

Santa Anita

Iztacalco

Iztapalapa

Constitución de 1917



Los usuarios que se encuentran en la estación Constitución de 1917 aseguran que los andenes están saturados y la llegada de los trenes es muy lenta.

¿Qué pasa en la Línea A del Metro?

La Línea A , que ha sido severamente afectada en los últimos días por las lluvias, tiene avance lento, por lo que es el tercer día consecutivo que reporta problemas. Según los usuarios, los tiempos de espera alcanzan los 15 minutos y las estaciones que ya están llenas son Pantitlán, Guelatao, Peñón Viejo, Los Reyes y La Paz.

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea A.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2025

¿Está abierta la estación Zócalo de la Línea 2?

El Metro CDMX informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra abierta y todas las estaciones están dando servicio a los usuarios. En caso de que se cierre se realizará una notificación a través de las redes sociales.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2025

Otras líneas que reportan retrasos este martes

Las siguientes líneas también reportan retrasos:

Línea 2: Retrasos de Tasqueña a Cuatro Caminos

Línea 3: Avance lento de Universidad a Indios Verdes

Línea 9: Los trenes se detienen en dirección Tacubaya

