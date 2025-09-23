¡La pipa no explotó! Expertos de la UNAM revelan lo que realmente pasó en el accidente de La Concordia en Iztapalapa

El terrible y fatal accidente que ocurrió el pasado 10 de septiembre cuando una pipa en Iztapalapa volcó a la altura del Puente de la Concordia, hasta el momento ha dejado 29 personas fallecidas. El vehículo transportaba gas LP que al derramarse provocó un incendio de gran magnitud que arrasó con lo que encontró a su paso, quemando, autos, estructuras y a las personas que se encontraban cerca del lugar.

La versión inicial es que la pipa había volcado y después explotado, pero a casi 15 días del accidente, el profesor de Química de la UNAM, Carlos Antonio Rius Alonso explicó a Fuerza Informativa Azteca que el vehículo no explotó, sino que hubo una fuga por donde el combustible que transportaba salió y al entrar en contacto con el medio ambiente se enfrió y se empezó a dispersar convirtiéndose en la nube blanca que todos vimos en imágenes y videos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Bastó una chispa para que se diera el flamazo que todos confundimos con una explosión y el hecho se convirtiera en una de las tragedias más crudas que ha vivido la CDMX.

Se ve que hay una especie de explosión Eso es porque las condiciones en las cuales se hizo la combustión, fue tal de que había sujeto oxígeno para que se explotara en ese momento, pero no es una explosión gigante, al ser un gas, el viento es el que dirige la dirección de la nube. -Explica el profesor

¿Cuánta distancia alcanzó el fuego en el accidente de la pipa en Iztapalapa?

Según Antonio Rius basados en el orificio de la fuga en la pipa pudo haber ocasionado:

-una pluma de gas altamente inflamable a unos 120m de distancia de donde estuvo el camión, y menos flammable hasta una distancia de aproximadamente unos 800m

El experto explica que no fue una onda expansiva sino la distancia que se dispersó el gas, lo que alcanzó tantos metros y que las flamas midieran hasta 30 metros de altura, sin embargo no fue una explosión como tal. De haber sido así podría haberse convertido en una tragedia aún más catastrófica.

Lista de personas fallecidas por el accidente de pipa en Iztapalapa

Al momento la cifra de personas fallecidas por este fatal accidente es de 29 y esta la lista de los nombres:



Acevedo Romero Erick Vicente Antillón Chávez Armando Barragán Ramírez Ana Daniela Becerra Uriera Jaime Javier Bonilla Sánchez Juan Carlos Cano Rodríguez Miguel Carrillo Reyes Irving Uriel Chávez Ortega Norma Contreras Salinas Carlos Iván Corona Hernández Ricardo Cortez Cisneros Óscar Rubén Uriel Díaz Castañeda Abril Franco Madrigal Adolfo García Escorsa Omar Alejandro García Morales Eduardo Noé González Aranda Alí Yael Gutiérrez Espinoza Oswaldo Hernández Betancourt Juan Antonio Hernández Méndez José Gabriel Islas Flores Jorge Jaurrita Molina María Salud Martínez Llanos Jovani Matías Teodoro Alícia Romero Armas Eduardo Sánchez Blas Juan Carlos Santiago Álvarez Edgar Soto Munguía Fernando Tovar García Jesús Joel Gilberto Arón

Así ocurrió la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX [VIDEO] La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia ya dejó a más de 20 personas sin vida; investigaciones revelan más detalles del caso.