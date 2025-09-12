Muere Alicia Matías Teodoro, la abuelita heroína que salvó a su nieta de la explosión en Iztapalapa

Alicia Matías Teodoro , la abuelita que salvó a su nieta durante la explosión de una pipa de gas LP en el Puente La Concordia en Iztapalapa falleció luego de permanecer hospitalizada durante varios días, su historia ha conmovido a todo el país pues entre escenas de dolor destacó su heroísmo.

Muere Alicia Matías Teodoro, la abuelita heroína

La hermana de Alicia Matías Teodoro se mantuvo pendiente de su hermana desde que se dio a conocer que había salvado a su nieta durante la explosión de la pipa en Iztapalapa.

Alicia Matías Teodoro tenía quemaduras en el 98% de su cuerpo por lo que permanecía sedada todo el día para evitar que sintiera dolor.

¿Quién era Alicia Matías Teodoro?

Alicia Matías Teodoro , mejor conocida como la abuelita heroína emergió como un símbolo de valentía y amor, pues protegió con su propio cuerpo a su nieta de 2 años.

La mujer de 49 años trabajaba como checadora y despachadora en la base de camiones de Santa Martha y vendía dulces. Su nieta Azuleth siempre la acompañaba al trabajo.

Sin embargo, el miércoles 10 de septiembre una pipa de gas explotó muy cerca de donde se encontraba Alicia y Azuleth y ante ello, la mujer se lanzó sobre la menor para cubrirla con su cuerpo y recibir la mayor parte del calor.

Un policía las encontró y con ayuda de un motociclista las trasladaron al hospital más cercano para que recibieran atención médica.

Autoridades investigan causas de explosión de pipa en Iztapalapa

La Jefa de Gobierno informó que se brindará apoyo económico y acompañamiento a las víctimas y a sus familias. Además, ASEA realizará las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades.

También informó que se hará una propuesta de protocolo para circulación de vehículos de carga con el objetivo de evitar que vuelva a ocurrir una situación como la de la pipa.

