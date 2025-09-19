Suman 25 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa
La Secretaría de Salud informó que 21 personas continúan internadas en distintos hospitales, mientras que 38 personas ya fueron dadas de alta.
El número de víctimas tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa se elevó a 25, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Los nombres de las personas que se sumaron a la lista de fallecidos tras el incidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia son: Jovani Martínez Llanos, María Salud Juaurrita y Jaime Javier Becerra.
¿Cuántas personas siguen hospitalizadas?
De acuerdo con la dependencia, 21 personas continúan internadas en distintos hospitales, mientras que 38 personas ya fueron dadas de alta.
❗️Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 21 personas hospitalizadas, 38 personas ya fueron dadas de alta y 25 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/9X0IemvKmF— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 19, 2025
Lista de personas fallecidas tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa
- Armando Antillón Chávez, 45 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero
- Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
- Misael Cano Rodríguez, 39 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación
- Irving Uriel Carrillo Reyes, 29 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación
- Carlos Iván Contreras Salinas, 27 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
- Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 34 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
- Eduardo Noé García Morales, sin dato de edad, hombre – Clínica Hospital Emiliano Zapata
- José Gabriel Hernández Méndez, 17 años, hombre – Hospital General Zona 53
- Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Jorge Islas Flores, 57 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
- Alicia Matías Teodoro, 49 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Juan Carlos Sánchez Blas, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
- Gilberto Aarón (SD), 47 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Jesús Joel Tovar García, 40 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
- Edgar Santiago Álvarez, 51 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
- Omar Alejandro García Escorsa, 28 años, hombre – Hospital General Regional 197 Texcoco
- Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Fernando Soto Munguía, 34 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Eduardo Romero Armas, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Norma Chávez Ortega, 50 años, mujer – Instituto Nacional de Rehabilitación
- Abril Díaz Castañeda, 34 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
- Jovani Martínez Llanos, 17 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- María Salud Juautrita Molina, 35 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero
