inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Nota

Suman 25 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La Secretaría de Salud informó que 21 personas continúan internadas en distintos hospitales, mientras que 38 personas ya fueron dadas de alta.

Explosión pipa Iztapalapa: Asciende a 25 el número de fallecidos
@FIA
Actualizado el 19 septiembre 2025 11:56hrs 2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Majo Santillán González

El número de víctimas tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa se elevó a 25, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Los nombres de las personas que se sumaron a la lista de fallecidos tras el incidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia son: Jovani Martínez Llanos, María Salud Juaurrita y Jaime Javier Becerra.

¿Cuántas personas siguen hospitalizadas?

De acuerdo con la dependencia, 21 personas continúan internadas en distintos hospitales, mientras que 38 personas ya fueron dadas de alta.

Lista de personas fallecidas tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

  1. Armando Antillón Chávez, 45 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
  2. Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero
  3. Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
  4. Misael Cano Rodríguez, 39 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación
  5. Irving Uriel Carrillo Reyes, 29 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación
  6. Carlos Iván Contreras Salinas, 27 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
  7. Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 34 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
  8. Eduardo Noé García Morales, sin dato de edad, hombre – Clínica Hospital Emiliano Zapata
  9. José Gabriel Hernández Méndez, 17 años, hombre – Hospital General Zona 53
  10. Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
  11. Jorge Islas Flores, 57 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
  12. Alicia Matías Teodoro, 49 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
  13. Juan Carlos Sánchez Blas, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
  14. Gilberto Aarón (SD), 47 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
  15. Jesús Joel Tovar García, 40 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
  16. Edgar Santiago Álvarez, 51 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
  17. Omar Alejandro García Escorsa, 28 años, hombre – Hospital General Regional 197 Texcoco
  18. Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
  19. Fernando Soto Munguía, 34 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
  20. Eduardo Romero Armas, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
  21. Norma Chávez Ortega, 50 años, mujer – Instituto Nacional de Rehabilitación
  22. Abril Díaz Castañeda, 34 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
  23. Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
  24. Jovani Martínez Llanos, 17 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
  25. María Salud Juautrita Molina, 35 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!