Suman 25 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

El número de víctimas tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa se elevó a 25, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Los nombres de las personas que se sumaron a la lista de fallecidos tras el incidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia son: Jovani Martínez Llanos, María Salud Juaurrita y Jaime Javier Becerra.

¿Cuántas personas siguen hospitalizadas?

De acuerdo con la dependencia, 21 personas continúan internadas en distintos hospitales, mientras que 38 personas ya fueron dadas de alta.

❗️Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 21 personas hospitalizadas, 38 personas ya fueron dadas de alta y 25 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/9X0IemvKmF — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 19, 2025

Lista de personas fallecidas tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Armando Antillón Chávez, 45 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero Misael Cano Rodríguez, 39 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación Irving Uriel Carrillo Reyes, 29 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación Carlos Iván Contreras Salinas, 27 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 34 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero Eduardo Noé García Morales, sin dato de edad, hombre – Clínica Hospital Emiliano Zapata José Gabriel Hernández Méndez, 17 años, hombre – Hospital General Zona 53 Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” Jorge Islas Flores, 57 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero Alicia Matías Teodoro, 49 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” Juan Carlos Sánchez Blas, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero Gilberto Aarón (SD), 47 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” Jesús Joel Tovar García, 40 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero Edgar Santiago Álvarez, 51 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE Omar Alejandro García Escorsa, 28 años, hombre – Hospital General Regional 197 Texcoco Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” Fernando Soto Munguía, 34 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” Eduardo Romero Armas, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” Norma Chávez Ortega, 50 años, mujer – Instituto Nacional de Rehabilitación Abril Díaz Castañeda, 34 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero Jovani Martínez Llanos, 17 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” María Salud Juautrita Molina, 35 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero

