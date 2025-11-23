Dan de alta a Yaneth Guadalupe, la última víctima del accidente de la pipa en La Concordia

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que Yaneth Guadalupe Guerrero López, la mujer embarazada de 22 años que fue alcanzada por la nube de gas esparcida tras el accidente de la pipa en Iztapalapa, fue dada de alta.

La joven con cinco meses de embarazo salió del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tras su proceso de atención médica especializada el 21 de noviembre. Es decir mes y medio después de trágico suceso que acabó con la vida de 32 personas y dejó 90 heridos.

¿Quién es Yaneth Guadalupe Guerrero?

Yanet Guadalupe Guerrero López y su hijo, ambos originarios de Guanajuato, fueron víctimas del accidente de la pipa el pasado 10 de septiembre. La madre tiene quemaduras en el 60% de su cuerpo y el pequeño de dos años en el 30%.

El día del accidente, en el vehículo viajaba Yaneth con su esposo Francisco, su hijo Uriel y su sobrino Mateo de 12 años. Todos se dirigían a la zona de Santa Martha a comprar pirotecnia para las fiestas patrias, pues parte de la familia era comerciante.

Iban camino cuando la nube de gas se les acercó. Al principio Francisco pensó que era polvo, por lo que subió su ventana, lo que fue clave para salvar su vida y solo resultar con quemaduras menores. Sin embargo, cuando se registró la explosión Yaneth salió del coche, junto a su hijo Uriel y corrió, lo que la dejó expuesta.

