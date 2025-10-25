¡Sábado sin ruedas! Los autos que se quedan guardados este 25 de octubre

El programa Hoy No Circula sábado 25 de octubre aplicará de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios del Estado de México (Edomex) integrados a la Megalópolis. Este sábado, los vehículos con holograma 2 y los holograma 1 con terminación de placa impar deberán quedarse en casa.

Además, los foráneos sin verificación vigente o con holograma 1 o 2 también están restringidos. La medida busca reducir los niveles de contaminación y el tráfico en la capital y su zona conurbada.

¿En qué municipios aplica?

El programa opera en los municipios mexiquenses conurbados, entre ellos Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca y Metepec, entre otros. En la CDMX, la restricción cubre las 16 alcaldías.

Si tu vehículo tiene holograma 0 o 00, puedes circular libremente, al igual que los autos eléctricos o híbridos. Los vehículos de emergencia, transporte público y servicios urbanos están exentos.

¿Qué pasa si te detienen?

Las autoridades de tránsito pueden aplicar multas superiores a los 2,000 pesos y remitir el vehículo al corralón. Además, incumplir el programa genera puntos negativos en el historial de control vehicular, lo que puede afectar futuras verificaciones.

Para evitar sanciones, revisa tu holograma, la terminación de placa y consulta la app AIRE CDMX antes de salir.

¿Por qué existe el Hoy No Circula?

El programa nació en los años noventa para frenar la contaminación atmosférica en la capital. A lo largo de los años, se ha modificado para adaptarse a nuevas tecnologías vehiculares y niveles ambientales. Hoy, más que una molestia, busca incentivar el uso del transporte público y los autos menos contaminantes.

Planea un día sin auto

Si te toca descanso, aprovecha el transporte alternativo: Metro, Metrobús, Trolebús o Ecobici. También puedes compartir auto o planear tus actividades en zonas accesibles. Las apps de movilidad muestran rutas ecológicas y estaciones disponibles para moverte sin estrés ni contaminación.

