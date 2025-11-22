Evita retrasos; 3 líneas del Metrobús CDMX tendrán cierres de estaciones de noviembre a diciembre

Como parte de las labores de reparación y mejoras periódicas en las diferentes líneas del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), se anunció que del próximo lunes 24 de noviembre y hasta el siguiente viernes 5 de diciembre, habrá el cierre escalonado de al menos 30 estaciones.

A través de un comunicado emitido en las diferentes plataformas de las redes sociales, el Metrobús informó que el cierre se dará en ocho estaciones de la Línea 1, dos de la Línea 2 así como 20 estaciones de la Línea 5.

Cierre de estaciones en la Línea 1 del Metrobús CDMX

De acuerdo con el comunicado emitido por el Metrobús CDMX, los cierres en las estaciones de la Línea 1 se darán en ambos sentidos por motivos de mantenimiento en las siguientes fechas y paraderos:

Deportivo 18 de Marzo: del 24 al 26 de noviembre

Revolución: del 24 al 25 de noviembre

Nuevo León: del 25 al 26 de noviembre

Río Churubusco: del 25 al 26 de noviembre

Euzkaro: del 26 al 27 de noviembre

Doctor Gálvez: del 26 al 27 de noviembre

Plaza de la República: del 27 al 28 de noviembre

La Piedad: del 27 al 28 de noviembre

Cierre de estaciones en la Línea 2 del Metrobús

Por su parte, se informó que la estación Iztacalco de la Línea 2 de este transporte público de la CDMX, cerrará en ambos sentidos del 19 de noviembre al 5 de diciembre por motivos de un mantenimiento mayor en la zona.

De igual forma se llevará a cabo un cierre en ambos sentidos en la estación Rojo Gómez del 25 al 28 de noviembre, esto en un horario que va de las 22:00 horas hasta el fin del servicio.

Cierre de estaciones en la Línea 5 del Metrobús de la capital

En cuanto a los trabajos que se estarán realizando en la Línea 5 del Metrobús CDMX, se informó que las estaciones afectadas y los cierres programados, se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Con dirección a Río de los Remedios

5 de Mayo: el 24 de noviembre

El Coyol: el 24 de noviembre

San Juan de Aragón: el 25 de noviembre

Talismán: el 25 de noviembre

Oriente 101: el 26 de noviembre

Río Consulado: el 26 de noviembre

Prepa 3: el 27 de noviembre

Río Guadalupe: el 27 de noviembre

Victoria: el 28 de noviembre

Río Santa Coleta: el 28 de noviembre

Con dirección a Prepa 1

Río Consulado: el 1 de diciembre

Oriente 101: el 1 de diciembre

Talismán: el 2 de diciembre

San Juan de Aragón: el 2 de diciembre

El Coyol: el 3 de diciembre

5 de Mayo: el 3 de diciembre

Río Santa Coleta: el 4 de diciembre

Victoria: el 4 de diciembre

Río Guadalupe: el 5 de diciembre

Prepa 3: el 5 de diciembre

ANUNCIA #METROBÚS PRIMERA ETAPA DE CIERRES ESCALONADOS POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS LÍNEAS 1, 2 y 5. pic.twitter.com/B09RYM5PIm — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 21, 2025

