Muere el chofer de la pipa de gas que volcó en el Puente de la Concordia, Iztapalapa

Fernando Soto Munguía, chofer de la pipa de gas que volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, falleció a causa de las graves heridas que sufrió durante el incidente.

El hombre se encontraba internado en estado crítico en el Hospital Magdalena de las Salinas, con quemaduras en el 90% de su cuerpo. A pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

¿Por qué volcó la pipa de gas en Iztapalapa?

Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que una de las principales líneas de investigación sobre la explosión de la pipa en Iztapalapa apuntan al chofer.

La funcionaria indicó que se tienen dos líneas de investigación y se cuenta con el apoyo de peritos en materia de criminalística, química, incendios y explosiones, para determinar las causas del accidente.

🔺Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa, confirmando 32 personas hospitalizadas, 2 altas y 2 lamentables fallecimientos. pic.twitter.com/UpYKFdytSy — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 17, 2025

La información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad; efectivamente esa es una de las líneas de investigación -señaló ayer en conferencia de prensa.

Detalló que será tras la finalización de los peritajes cuando se determinen, de forma oficial, las causas del accidente.

El miércoles 10 de septiembre de 2025 quedó marcado por una tragedia tras la volcadura y explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, ubicada sobre la Calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa.

Muertos por explosion de pipa en Iztapalapa

Al corte del 17 de septiembre, el saldo de la explosión de una pipa en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, es el siguiente: 19 personas fallecidas.

