Se busca; exhiben a conductor que por “ir jugando” atropelló a varias personas y destruyó una taquería en Coyoacán

Durante la noche del pasado viernes 21 de noviembre se registró un fuerte accidente en la taquería conocida como “El Cuñado”, esto dentro de la colonia Pedregal de Santa Úrsula en la alcaldía Coyoacán y lo cual, dejó al menos tres personas lesionadas en el lugar de los hechos.

Información preliminar dada a conocer a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, señala que los hechos ocurrieron pasadas las 23:00 horas cuando un conductor de un vehículo BMW color negro se impactó de lleno contra el puesto semifijo de la colonia ya mencionada.

El conductor de una camioneta BMW con placas RDS-381-C provocó un #accidente la noche del viernes en la colonia #Pedregal de Santa Úrsula, al perder el control mientras realizaba trompos.



¿Qué pasó en la taquería El Cuñado de Coyoacán?

Testigos que presenciaron el momento del impacto , refiere que el conductor del automóvil se encontraba “jugando haciendo trompos en la vialidad”, por lo cual denuncian una imprudencia por parte del sujeto que se terminó dando a la fuga.

En imágenes y videos compartidos en las diferentes plataformas de las redes sociales, se aprecia a un par de conductores persiguiendo y tomando la matrícula del vehículo involucrado en el percance vial en Coyoacán.

De igual forma, se aprecia a los servicios de emergencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y al heróico cuerpo de bomberos trabajando en la zona, la cual quedó completamente destruida por el choque.

Tres trabajadores de la taquería resultaron lesionados

Se dio a conocer que derivado del accidente vehícular, tres de los trabajadores de la taquería en Coyoacán resultaron lesionados, por lo cual tuvieron que recibir atención médica de emergencia. A pesar de ello, no se reveló el estado de salud de los afectados.

Exhiben a conductor que habría destruído taquería en Santa Úrsula

Luego de que se reportara el accidente en la alcaldía Coyoacán, se difundió la matrícula y modelo del vehículo que generó el accidente en Pedregal de Santa Úrsula, por lo cual se ha comenzado a difundir información sobre el presunto dueño del auto.

