Bebé Jazlyn regresa a México tras tratamiento por explosión en Iztapalapa

La bebé Jazlyn, sobreviviente de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el 10 de septiembre, volvió el pasado viernes 21 a su hogar en la CDMX después de recibir atención especializada en Texas. La pequeña llegó en avión acompañada de su mamá y fue trasladada en ambulancia a su domicilio para proteger su salud y privacidad. Su regreso marca un momento de esperanza tras más de dos meses de cirugías, terapias y cuidados intensivos.

La historia de la bebé Jazlyn conmovió al país por el heroísmo de su abuela, Alicia Teodoro Matías, quien la protegió del fuego con su propio cuerpo. Ese acto salvó a la niña y le permitió recibir tratamiento oportuno en el Hospital Shriners de Galveston, uno de los mejores centros del mundo para atender quemaduras graves en menores.

¿Cómo ocurrió el accidente y cómo sobrevivió Jazlyn?

La explosión ocurrió en el mercado de San Pablo, en Puente de la Concordia, Iztapalapa. Las llamas alcanzaron a la familia, pero la abuela de Jazlyn la cubrió por completo para evitar que el fuego la consumiera. La bebé sufrió quemaduras profundas en manos, pies y cabeza, pero sobrevivió gracias al sacrificio de su abuela, quien falleció tres días después.

¿Dónde fue atendida y qué tratamiento recibió?

Jazlyn ingresó al Hospital Shriners para Niños Quemados, donde permaneció 2 meses y 5 días. El 7 de octubre recibió injertos de piel, una técnica que reemplaza tejido dañado por piel sana para evitar infecciones y permitir que la zona afectada vuelva a crecer.

En bebés, estos injertos requieren supervisión constante porque su piel cambia rápido y la recuperación demanda terapias diarias. El equipo médico reportó avances positivos y autorizó su regreso a México para continuar la rehabilitación.

El regreso a casa y el mensaje de su familia

A su llegada al AICM, personal de salud coordinó su traslado directo al hogar. La mamá de Jazlyn agradeció el respeto de los medios durante el proceso y reconoció el apoyo emocional brindado por la Fundación Michou y Mau.

La presidenta de la fundación, Virginia Sendel, aseguró que seguirán acompañando a la familia. También informará sobre futuros tratamientos, que podrían incluir nuevas cirugías y terapias para recuperar la movilidad de manos y pies.

Requerirá fisioterapia constante, cuidados especializados y posibles procedimientos adicionales para mejorar la elasticidad y función de la piel. La Fundación Michou y Mau recordó que cada avance será comunicado y destacó la labor del Hospital Shriners, que le salvó la vida y le dio una nueva oportunidad.

