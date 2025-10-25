Habrá Ley Seca en la alcaldía Tlalpan durante 4 días

La alcaldía Tlalpan suspenderá la venta de bebidas alcohólicas durante este fin de semana, así se dio a conocer en la Gaceta Oficial de la CDMX, y para que tomes tus previsiones, te decimos cómo aplicará la Ley Seca y en qué zonas.

Ley Seca en Tlalpan

De acuerdo con la publicación , se acordó suspender la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Pueblo de Santa Úrsula Xitla y la suspensión entrará en vigor del 24 al 27 de octubre de 2025, es decir que durante cuatro días continuos aplicara la ley seca.

¿Cómo aplicará la ley seca?

Los establecimientos donde aplicará la Ley Seca son:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Tiendas de autoservicio

Supermercados con licencia para venta de vinos y licores

Tiendas departamentales

Cantinas

Pulquerías

Centros nocturnos

Salones de fiesta y baile

Salas de cine

Ferias

Romerías

Tianguis

Mercados

Hoteles con servicio de alcohol

Festividades populares o tradicionales

Sin embargo, quedan exentos de ley seca los establecimientos que preparan y venden alimentos o que están autorizados para vender bebidas alcohólicas al copeo.

¿De cuánto es la multa por no respetar la ley seca?

Según la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México en el Artículo 66 se indica que los dueños de los establecimientos que no respeten la medida serán acreedores a una multa de 351 a 2 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de la CDMX, es decir entre 36 mil 663 y 282 mil 500 pesos.

La Ley Seca es una medida que prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en días específicos y zonas determinadas, el objetivo es evitar que el consumo de alcohol afecte el orden público, la seguridad y el desarrollo de diferentes tipos de eventos. La legislación varía según el estado o municipio.

