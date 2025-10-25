Habrá Ley Seca en la alcaldía Tlalpan durante 4 días
Ya comenzaron las celebraciones por Halloween y Día de Muertos y si tienes planeado ir a alguna fiesta, te recomendamos que tomes previsiones pues habrá ley seca en la alcaldía Tlalpan.
La alcaldía Tlalpan suspenderá la venta de bebidas alcohólicas durante este fin de semana, así se dio a conocer en la Gaceta Oficial de la CDMX, y para que tomes tus previsiones, te decimos cómo aplicará la Ley Seca y en qué zonas.
Ley Seca en Tlalpan
De acuerdo con la publicación , se acordó suspender la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Pueblo de Santa Úrsula Xitla y la suspensión entrará en vigor del 24 al 27 de octubre de 2025, es decir que durante cuatro días continuos aplicara la ley seca.
¿Cómo aplicará la ley seca?
Los establecimientos donde aplicará la Ley Seca son:
- Vinaterías
- Tiendas de abarrotes
- Tiendas de autoservicio
- Supermercados con licencia para venta de vinos y licores
- Tiendas departamentales
- Cantinas
- Pulquerías
- Centros nocturnos
- Salones de fiesta y baile
- Salas de cine
- Ferias
- Romerías
- Tianguis
- Mercados
- Hoteles con servicio de alcohol
- Festividades populares o tradicionales
Sin embargo, quedan exentos de ley seca los establecimientos que preparan y venden alimentos o que están autorizados para vender bebidas alcohólicas al copeo.
¿De cuánto es la multa por no respetar la ley seca?
Según la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México en el Artículo 66 se indica que los dueños de los establecimientos que no respeten la medida serán acreedores a una multa de 351 a 2 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de la CDMX, es decir entre 36 mil 663 y 282 mil 500 pesos.
La Ley Seca es una medida que prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en días específicos y zonas determinadas, el objetivo es evitar que el consumo de alcohol afecte el orden público, la seguridad y el desarrollo de diferentes tipos de eventos. La legislación varía según el estado o municipio.
