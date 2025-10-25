Multas por decorar tu coche en Halloween y Día de Muertos

El 31 de octubre es Halloween o Noche de Brujas y el 1 y 2 de noviembre en México se celebra el Día de Muertos y muchas personas acostumbran decorar sus casas y hasta sus coches para celebrar una de las tradiciones más importantes; sin embargo, podrías recibir una multa si haces modificaciones a tu vehículo.

¿Me pueden multar por decorar mi coche en Halloween y Día de Muertos?

Muchas personas acostumbran poner telarañas, sangre falsa o hasta cadáveres colgando en las cajuelas para causar terror entre las personas, pero en la CDMX te podrían multar si esta decoración afecta la visibilidad o impide identificar tu vehículo correctamente.

Te pueden sancionar por colocar calcomanías o pintura temporal que reduzca la visibilidad del conductor o tape el cristal. También si se cubren las placas o tapas las luces del freno o direccionales podrían multarte.

¿De cuánto es la multa por decorar mi auto?

De acuerdo con el Artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la CDMX , podrían recibir una multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos a quien coloque adornos que obstruyan la visibilidad o que dificulten la identificación de la placa.

En el caso de Chihuahua, si usas decoraciones violentas podría considerarse apología del delito y en ese caso podrías tener que cumplir jornadas de trabajo comunitario.

Decoraciones que sí están permitidas

Si quieres evitar ser sancionado pero te gustaría decorar tu auto, no todo está perdido pues puedes colocar calcomanías en la carrocería siempre y cuando no cubran los vidrios ni elementos esenciales del coche. Puedes colocar luces decorativas que no bloqueen los faros y que no se confundas con las luces reglamentarias.

Así que si quieres decorar tu auto para esta temporada, toma en cuenta todo esto para que evites tener problemas con la ley y termines pasando un mal rato.

