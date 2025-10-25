Microbús desbocado deja 15 heridos y un poste destrozado en Paseo de la Reforma

Un choque de un microbús en la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Guerrero, dejó al menos 15 personas lesionadas este sábado 25 de octubre de 2025. El percance ocurrió alrededor de las 14:40 horas, cuando una unidad de la Ruta 18 impactó violentamente contra un poste de luz en el cruce con González Bocanegra, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Videos difundidos en redes sociales muestran el frente del vehículo completamente destrozado y a los pasajeros descendiendo con ayuda de peatones. El Centro de Comando C5 desplegó unidades de emergencia y pidió evitar la zona por los cierres viales temporales.

Testigos señalan imprudencia y exceso de velocidad

Dos pasajeras contaron a medios que el conductor manejaba con música a todo volumen y a gran velocidad, pese a la evidente sobrecarga del vehículo.

Sentimos que se iba a voltear, solo el poste lo detuvo, -narró una de ellas.

Ambas resultaron con lesiones menores, pero coincidieron en denunciar el descontrol con que operan los microbuses en la capital.

El relato refuerza la percepción de una falta de regulación efectiva en el transporte público concesionado, donde la prisa por cumplir cuotas diarias parece pesar más que la seguridad de los usuarios.

Respuesta inmediata, pero prevención ausente

Protección Civil, paramédicos del ERUM y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendieron a los heridos en el sitio. Varias personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con fracturas y contusiones. La pronta reacción de los cuerpos de rescate evitó tragedias mayores, pero no detiene el enojo ciudadano.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) inició una investigación para determinar las causas del accidente y la situación legal del conductor. Sin embargo, vecinos y usuarios exigieron vigilancia permanente en rutas como la 18, conocidas por su historial de imprudencias.

Microbuses: ¿Una amenaza constante en la CDMX?

Los microbuses representan uno de los mayores focos de riesgo en la Ciudad de México. Según datos de Semovi, en 2024 estos vehículos estuvieron involucrados en más del 30% de los accidentes graves del transporte público. Falta de mantenimiento, operadores sin capacitación y unidades sobrecargadas conforman una mezcla peligrosa.

Pese a las normas vigentes, muchos concesionarios incumplen inspecciones físico-mecánicas y siguen circulando sin frenos eficientes ni cinturones. Este modelo de transporte obsoleto pone en jaque la seguridad de millones de capitalinos todos los días.

Consejos para viajar seguros

Evitar subir a unidades sobrecargadas

Verificar que la concesión esté visible y reportar cualquier exceso de velocidad o distracción del operador al 911

Llevar identificación y seguro médico agiliza la atención en caso de accidente

Alternativas como el Metro y Metrobús ofrecen mayor seguridad y cobertura

