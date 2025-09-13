Desde 2015 fue héroe: La historia de Ángel Soriano, el policía que ayudó a la abuelita tras la explosión en Iztapalapa

El policía Ángel Soriano, reconocido en 2015 por devolver 42 mil pesos que encontró, volvió a demostrar su solidaridad al ayudar a Alicia Matías Teodoro, la “abuelita heroína”, tras la explosión en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa.

Después del incidente ocurrido en el pasado miércoles 10 de septiembre, este oficial se movilizó rápidamente para prestar auxilio a la mujer que cubrió de las llamas a su nieta Jazlyn Azulet.

¿Cómo fue el rescate de la “abuelita heroína”?

"¿Qué hice?- pues las alejé de donde estaba la pipa de esta explosión y busqué un lugar más seguro, alejado de ahí, debajo de unas escaleras y ya llegando ahí, me avoco a la niña que fue mi prioridad, agarro mi navaja y comienzo a cortar los cachos de su ropita que se quedó prendida todavía, se estaba quemando”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

“No pude cortar todo porque la iba a lastimar, hasta donde fue posible y brindándole los primeros auxilios a la niña, y pues la niña no me reaccionaba, yo recuerdo que le daba golpecitos en la espalda y nada, se estaba como ahogando y metí la mano para sacarle lo que traía en la boca y no me reaccionaba”, agregó.

“No soy un héroe, solo hago mi trabajo”

Hace años en el 2015 conocimos a Sergio Ángel Soriano, un policía honesto que se volvió viral por devolver +42 mil pesos a su dueño original. Hoy su nombre vuelve a sonar, pero esta vez como el héroe qué cargó en brazos a una pequeña de 2…

Una vez más, su compromiso con el bienestar y su empatía lo destacan como un ejemplo de integridad y servicio en la policía.

Cabe destacar que pese a los esfuerzos, la mujer de 49 años falleció ayer en el Hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras dos días en terapia intensiva. Por su parte, la menor de edad permanece internada y se reporta estable.

